Почему картошка на огороде вырастает уродливой — как спасти урожай, советы дачникам

Сбор урожая картошки на огороде и деформированный плод. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, не у всех дачников получается вырастить красивую картошку на огороде, ведь иногда ее внешнее состояние совсем не радует. Узнайте, почему этот овощ на огороде вырастает деформированным и что делать, чтобы избежать этой ситуации и вовремя спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Наличие заболеваний

Иногда картофель может вырастать уродливым из-за того, что он пострадал от таких болезней, как:

Фитофтороз — бурые пятна, которые деформируют картофель

Черная парша — черные склероции, которые напоминают комки земли, или вдавленные пятна вокруг глазков, что приводит к неровным клубням и деформации

Парша обыкновенная — шероховатые, пробковые наросты на кожуре, которая становится похожей на треснувшую кору дерева

Рак — бугорчатые наросты, которые напоминают бородавки

Сбор урожая картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Наличие вредителей

Картофель может вырастать уродливым из-за воздействия таких вредителей, как:

Нематоды — мелкие, бугристые или неправильной формы клубни

Проволочники — разорванный вид, похожий на погрызаный

Медведка — неровности и деформация клубней

Неправильный уход или неблагоприятная среда

Картофель требует хорошего ухода, и его внешнее состояние зависит от условий, в которых он выращивается. Если вы неправильно будете ухаживать за урожаем или картофель будет расти в неблагоприятной среде, клубни вырастут уродливыми.

Деформированный плод картофеля на огороде. Фото: Farmer.pl

Неправильный состав почвы

Клубни теряют свою форму, если они растут в плохой почве, в частности, в такой почве, как:

Тяжелая глинистая

С недостаточной аэрацией

С маленьким количеством питательных элементов

Неправильный полив и подкормки

Чрезмерное количество влаги или ее недостаток могут испортить картофель, поэтому стоит подобрать правильный метод полива, делая это один или два раза в неделю, когда сухо. А еще картофель вырастает уродливым из-за чрезмерного количества азота, недостатка калия или фосфора.

Особенности сорта

Некоторые сорта картофеля от природы неровные, поэтому выбирая, какой посадить, обращайте внимание на современные гибриды, например, на "Галу" или "Ривьеру".

Испорченный урожай картофеля в ящике. Фото: Potatoes

Как избежать уродливого картофеля на огороде

Чтобы картофель вырос крепким, здоровым и красивым на вид, обязательно предпримите такие шаги, как:

Подготовка почвы — разрыхлите, подкормите ее компостом и проверьте уровень кислотности

Выбор семян — купите качественные семена картофеля устойчивых сортов

Соблюдение севооборота — посадите картофель после бобовых или зерновых

Контроль полива — полейте картофель во время формирования клубней на глубину в 20-30 миллилитров

Обработка от болезней — перед посадкой и в период вегетации обрабатывайте картофель фунгицидами

Напомним, мы писали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на своем огороде.

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