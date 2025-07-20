Чому на картоплі скручувається листя — як врятувати врожай, поради дачникам

Скручене листя на кущі картоплі та збір врожаю овоча на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Якщо ви помітили, що на кущах картоплі почали сохнути листя, терміново щось робіть із цим, щоб не втратити врожай. Досвідчені дачники розповіли, чому з’являється ця проблема і що робити, щоб встигнути врятувати цей овоч на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Наявність хвороб

Однією з причин скручування листя на картоплі є наявність таких грибкових захворювань, як фітофтороз, фузаріоз і альтернаріоз. Якщо кущі заразилися цими грибками, на листочках починають з’являтися плями, а потім це все чорніє і пропадає.

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У такому випадку, щоб врятувати врожай, обробіть рослини картоплі настоєм часнику чи полину, а землю навколо них — деревною золою з мідним купоросом. Однак, якщо все вже зовсім погано, викопайте захворілі кущі та спаліть їх, щоб не дати хворобам далі поширюватися.

Врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Присутність шкідників

Листя на картоплі також можуть скручуватися через шкідників, які люблять її, а саме — через блішок, дротяників чи колорадських жуків. Якщо ви побачили дірочки на листках, це означає, що кущі постраждали від цих паразитів.

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Щоб вчасно врятувати врожай картоплі, обробіть її настоєм з чистотілу, пижми чи господарського мила. А ще можете посадити біля кущів квасолю або календулу, адже вони відлякують шкідників.

Скручування листя на кущі картоплі. Фото: Greeniculture

Несприятлива погода

Якщо надворі стабільна спека і вже давно немає дощу, листя на кущах картоплі не витримують цього. Тобто, коренева система цих рослин не отримує достатньої кількості вологи, в результаті чого листя починає скручуватися.

Щоб встигнути врятувати врожай картоплі, поливайте її кущі глибоко під корінь, але не по листу. Причому, робити це краще зранку або ввечері, під корінь і теплою водою. А після поливу варто замульчувати рослини травою, соломою або старими газетами, щоб утримати вологу.

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