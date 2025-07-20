Чому на картоплі скручувається листя — як врятувати врожай, поради дачникам

На картоплі скручувається листя — чому і як не втратити врожай
Якщо ви помітили, що на кущах картоплі почали сохнути листя, терміново щось робіть із цим, щоб не втратити врожай. Досвідчені дачники розповіли, чому з’являється ця проблема і що робити, щоб встигнути врятувати цей овоч на городі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Чому на кущах картоплі скручуються листя — що з цим робити
Наявність хвороб
Однією з причин скручування листя на картоплі є наявність таких грибкових захворювань, як фітофтороз, фузаріоз і альтернаріоз. Якщо кущі заразилися цими грибками, на листочках починають з’являтися плями, а потім це все чорніє і пропадає.
У такому випадку, щоб врятувати врожай, обробіть рослини картоплі настоєм часнику чи полину, а землю навколо них — деревною золою з мідним купоросом. Однак, якщо все вже зовсім погано, викопайте захворілі кущі та спаліть їх, щоб не дати хворобам далі поширюватися.
Присутність шкідників
Листя на картоплі також можуть скручуватися через шкідників, які люблять її, а саме — через блішок, дротяників чи колорадських жуків. Якщо ви побачили дірочки на листках, це означає, що кущі постраждали від цих паразитів.
Щоб вчасно врятувати врожай картоплі, обробіть її настоєм з чистотілу, пижми чи господарського мила. А ще можете посадити біля кущів квасолю або календулу, адже вони відлякують шкідників.
Несприятлива погода
Якщо надворі стабільна спека і вже давно немає дощу, листя на кущах картоплі не витримують цього. Тобто, коренева система цих рослин не отримує достатньої кількості вологи, в результаті чого листя починає скручуватися.
Щоб встигнути врятувати врожай картоплі, поливайте її кущі глибоко під корінь, але не по листу. Причому, робити це краще зранку або ввечері, під корінь і теплою водою. А після поливу варто замульчувати рослини травою, соломою або старими газетами, щоб утримати вологу.
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