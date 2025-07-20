Почему на картошке скручиваются листья — как спасти урожай, советы дачникам

Скрученные листья на кусте картошки и сбор урожая овоща на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Если вы заметили, что на кустах картошки начали сохнуть листья, срочно что-то делайте с этим, чтобы не потерять урожай. Опытные дачники рассказали, почему появляется эта проблема и что делать, чтобы успеть спасти этот овощ на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Наличие болезней

Одной из причин скручивания листьев на картошке является наличие таких грибковых заболеваний, как фитофтороз, фузариоз и альтернариоз. Если кусты заразились этими грибками, на листочках начинают появляться пятна, а потом это все чернеет и пропадает.

В таком случае, чтобы спасти урожай, обработайте растения картофеля настоем чеснока или полыни, а землю вокруг них — древесной золой с медным купоросом. Однако, если все уже совсем плохо, выкопайте заболевшие кусты и сожгите их, чтобы не дать болезням дальше распространяться.

Урожай картошки на огороде. Фото: Pinterest

Присутствие вредителей

Листья на картофеле также могут скручиваться из-за вредителей, которые любят его, а именно — из-за блошек, проволочника или колорадских жуков. Если вы увидели дырочки на листьях, это означает, что кусты пострадали от этих паразитов.

Чтобы вовремя спасти урожай картофеля, обработайте его настоем из чистотела, пижмы или хозяйственного мыла. А еще можете посадить возле кустов фасоль или календулу, ведь они отпугивают вредителей.

Скручивание листьев на кусте картофеля. Фото: Greeniculture

Неблагоприятная погода

Если на улице стабильная жара и уже давно нет дождя, листья на кустах картофеля не выдерживают этого. То есть, корневая система этих растений не получает достаточного количества влаги, в результате чего листья начинают скручиваться.

Чтобы успеть спасти урожай картофеля, поливайте его кусты глубоко под корень, но не по листу. Причем, делать это лучше утром или вечером, под корень и теплой водой. А после полива стоит замульчировать растения травой, соломой или старыми газетами, чтобы удержать влагу.

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