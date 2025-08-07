Почему на картошке желтеют листья — как можно спасти урожай, советы дачникам

Пожелтевшая ботва на кусте картошки и собранный урожай. Фото: коллаж Новини.LIVE

Опытные дачники знают, что иногда ботва картошки начинает внезапно желтеть, а это уже сигнал того, что на это стоит обратить внимание. Узнайте, что становится причинами возникновения этой проблемы на огороде и что делать, чтобы вовремя спасти урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сроки созревания

Картофель в конце вегетационного периода начинает естественно желтеть, поскольку растение направляет питательные элементы к клубням. Если ботва начинает желтеть снизу вверх, переходя на весь куст, а клубни уже сформированы, это вполне нормально.

Реакция на погоду

Картофель любит умеренный климат, поэтому жара за 30 градусов тепла или, наоборот, резкое похолодание могут спровоцировать пожелтение листьев. Чтобы защитить картофель, поливайте его один или два раза в неделю и мульчируйте грядки соломой или опилками, чтобы удержать влагу.

Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Дефицит питательных элементов

Бывает так, что картофелю не хватает полезных веществ, а именно — азота, который способствует росту зеленой ботвы, калия, который отвечает за обмен влаги и устойчивость к засухе, и магния или фосфора. Чтобы это исправить, вносите удобрения с содержанием этих элементов.

Наличие болезней

Картофель может желтеть из-за фитофтороза, фузариозного и вертициллезного увядания, а также из-за кольцевой гнили. В этом случае обрабатывайте растения специальными препаратами и обрезайте места, которые были поражены заболеваниями.

Желтая ботва на кусте картофеля на огороде. Фото: Potatoes

Наличие вредителей

Картофель может страдать из-за цикадки и паутинного клеща, которые портят его ботву. Чтобы избавиться от вредителей, обрабатывайте кусты картофеля инсектицидом "Актара" или настоем чеснока, а также акарицидом "Фитоверм".

Неправильный уход

Картофель любит влагу, но надо правильно поливать его, поскольку чрезмерное количество воды вызывает гниение корней, а ее дефицит — пожелтение листьев. Поливайте этот овощ один или два раза в неделю тремя-пятью литрами воды на каждый куст.

А еще картофель плохо растет на тяжелых глинистых или кислых почвах, поэтому стоит известковать и подкармливать землю органикой.

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