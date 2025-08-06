Чому помідори не червоніють — як врятувати врожай, поради дачникам

Помідори, які перебувають на стадії достигання на кущі. Фото: Gardenuity

Якщо ви посадили помідори, але вони досі не почали червоніти, ймовірно, ви припустилися певних помилок при посадці та догляді. Досвідчені дачники розповіли, що не дає томатам швидше достигати і що потрібно зробити, щоб виправити цю ситуацію.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Строки дозрівання

Перш за все, перевірте строки дозрівання плодів, у залежності від сортів, які ви посадили. Справа в тому, що ранні сорти томатів можуть давати перший врожай вже за 85 днів з моменту перших сходів, а ось пізні достигають лише за 110-120 днів. А ще дефіцит сонця або прохолода можуть зсунути почервоніння помідорів на кілька тижнів.

Нестача тепла і світла

Помідори люблять тепло, а якщо надворі стає прохолодніше за 20 градусів тепла, сповільнюється процес вироблення пігменту, який надає червоного відтінку плодам.

Стиглі та нестиглі помідори на кущі. Фото: Pinterest

Надмірна кількість азоту

Томати можуть не червоніти через те, що вони отримали надмірну кількість добрив із вмістом азоту. У цьому випадку кущі помідорів нарощують листя, а плоди так і залишаються зеленими.

Неправильний полив

Якщо ви занадто часто або нерівномірно поливаєте кущі помідорів, коріння може страждати. Справа в тому, що в такому випадку коренева система не отримує достатньої кількості кисню, а це сповільнює ріст і достигання плодів.

Загущеність і дефіцит повітря

Якщо листя кущів створює тінь для плодів, до них не потрапляє достатньої кількості сонячного тепла і світла. А це, в свою чергу, не дає томатам червоніти і достигати.

Стрес чи хвороби

Сильна спека, різкі зміни температури повітря або грибкові хвороби не дають томатам спокійно достигати. Тобто, вони так і залишаються зеленими і відмовляються червоніти.

Велике навантаження від врожаю

Якщо на кущі багато зав’язі, плоди на рослині фізично не можуть однаково розвиватися. В результаті цього деякі плоди залишаються зеленими і навіть не думають червоніти.

Зелені плоди помідорів на кущі. Фото: Pixabay

Що робити з томатами, якщо вони не червоніють

Якщо термін достигання помідорів не сплинув, просто почекайте, і обов’язково обріжте зайве листя, яке затінює плоди. Щоб пришвидшити почервоніння томатів, підживлюйте їх добривами з калієм і фосфором. Це можуть бути настій деревного попелу або монофосфат калію.

Поливайте кущі не рясно один раз на три-чотири дні та обов’язково мульчуйте землю навколо них. Регулярно пасинкуйте і обрізайте нижнє листя, обприскуйте рослини аскорбіновою кислотою і прищипуйте верхівки.

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