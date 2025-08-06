Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Помідори досі не почервоніли — чого так і що робити

Помідори досі не почервоніли — чого так і що робити

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 19:30
Чому помідори не червоніють — як врятувати врожай, поради дачникам
Помідори, які перебувають на стадії достигання на кущі. Фото: Gardenuity

Якщо ви посадили помідори, але вони досі не почали червоніти, ймовірно, ви припустилися певних помилок при посадці та догляді. Досвідчені дачники розповіли, що не дає томатам швидше достигати і що потрібно зробити, щоб виправити цю ситуацію.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Чому помідори не стають червоними

Строки дозрівання

Перш за все, перевірте строки дозрівання плодів, у залежності від сортів, які ви посадили. Справа в тому, що ранні сорти томатів можуть давати перший врожай вже за 85 днів з моменту перших сходів, а ось пізні достигають лише за 110-120 днів. А ще дефіцит сонця або прохолода можуть зсунути почервоніння помідорів на кілька тижнів.

Нестача тепла і світла

Помідори люблять тепло, а якщо надворі стає прохолодніше за 20 градусів тепла, сповільнюється процес вироблення пігменту, який надає червоного відтінку плодам. 

Помидоры
Стиглі та нестиглі помідори на кущі. Фото: Pinterest

Надмірна кількість азоту

Томати можуть не червоніти через те, що вони отримали надмірну кількість добрив із вмістом азоту. У цьому випадку кущі помідорів нарощують листя, а плоди так і залишаються зеленими. 

Неправильний полив

Якщо ви занадто часто або нерівномірно поливаєте кущі помідорів, коріння може страждати. Справа в тому, що в такому випадку коренева система не отримує достатньої кількості кисню, а це сповільнює ріст і достигання плодів.

Загущеність і дефіцит повітря

Якщо листя кущів створює тінь для плодів, до них не потрапляє достатньої кількості сонячного тепла і світла. А це, в свою чергу, не дає томатам червоніти і достигати.

Стрес чи хвороби

Сильна спека, різкі зміни температури повітря або грибкові хвороби не дають томатам спокійно достигати. Тобто, вони так і залишаються зеленими і відмовляються червоніти.

Велике навантаження від врожаю

Якщо на кущі багато зав’язі, плоди на рослині фізично не можуть однаково розвиватися. В результаті цього деякі плоди залишаються зеленими і навіть не думають червоніти.

Томаты
Зелені плоди помідорів на кущі. Фото: Pixabay

Що робити з томатами, якщо вони не червоніють

Якщо термін достигання помідорів не сплинув, просто почекайте, і обов’язково обріжте зайве листя, яке затінює плоди. Щоб пришвидшити почервоніння томатів, підживлюйте їх добривами з калієм і фосфором. Це можуть бути настій деревного попелу або монофосфат калію.

Поливайте кущі не рясно один раз на три-чотири дні та обов’язково мульчуйте землю навколо них. Регулярно пасинкуйте і обрізайте нижнє листя, обприскуйте рослини аскорбіновою кислотою і прищипуйте верхівки.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно збирати насіння помідорів для майбутнього врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, чому помідори гниють на городі та як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, які сорти помідорів варто посадити на городі.

овочі поради город помідори ефективні способи томат
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації