Як правильно збирати насіння помідорів — покрокова інструкція, поради дачникам

Людина, яка збирає насіння з помідорів. Фото: GardenersWorld.com

Збір насіння помідорів — це простий метод зберегти сорти, які адаптовані до вашої городньої ділянки. Щоб не нашкодити майбутньому врожаю, дізнайтеся, навіщо це робити і як правильно проводити цю процедуру, щоб не припуститися помилки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Навіщо збирати насіння помідорів

По-перше, цей процес допомагає вам економити гроші, адже насіння в пакетиках з магазину можуть бути доволі дорогими. По-друге, це дозволяє вам зберегти унікальні гібриди, щоб потім здивувати родичів, друзів чи сусідів неймовірним врожаєм.

До того ж насіння з ваших томатів вже адаптувалося до кліматичних умов і вашого ґрунту на городі. І взагалі, збір насіння помідорів — це чудовий експеримент, адже ви можете змішувати між собою різні сорти, створюючи нові та відкриваючи прекрасні смаки.

Насіння помідорів і томати поруч на столі. Фото: Pinterest

Як збирати насіння помідорів — крок за кроком

Крок перший — вибір правильного помідора

Для отримання якісного посівного матеріалу необхідно обрати найкращі помідори. Вони мають бути повністю стиглими, але не занадто, і без захворювань.

Крок другий — збір насіння

Перед збором насіння обов’язково підготуйте:

Стиглий помідор

Чистий ніж з ложкою

Контейнер або скляну банку

Дрібне сито

Тканину чи паперові рушники

Наклейки для підпису

Маркер

Розріжте томат навпіл або на чотири частини горизонтально, потім ложкою обережно вийміть звідти насіння з гелеподібною рідиною, видаліть її і покладіть до скляної банки. Залийте десь половину об’єму насіння води і залиште в такому стані на два-три дні в умовах температури 20-25 °C, перемішуючи один раз на день.

Коли на поверхні ви побачите піну чи почуєте легкий аромат бродіння, злийте воду через сито і промийте насіння чистою водою, прибираючи залишки м’якоті. Розкладіть насіння томату на паперовий рушник чи тканину одним шаром і залиште сушитися п’ять-сім днів там, де тепло і провітрюється.

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