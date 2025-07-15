Як правильно формувати кущі помідорів на городі — поради дачникам

Формування куща помідорів і врожай томатів на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Кожен досвідчений дачник знає, що одним з головних "складових" гарного врожаю помідорів є формування кущів. Дізнайтеся, як потрібно це робити, щоб не нашкодити рослинам і виростити на своєму городі смачний врожай соковитих томатів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Від того, як ви сформуєте кущі томатів на городі, залежить те, який врожай ви врешті-решт отримаєте. Головною задачею цього процесу є правильне розпізнавання і залишення пагонів, які у майбутньому потішать гарним врожаєм і дадуть найбільше плодів.

Дізнайтеся, як це правильно зробити, щоб не втратити врожай і виростити смачні помідори на своєму городі.

Врожай помідорів на кущах на городі. Фото: Pinterest

Як формувати кущі помідорів на городі

Найголовніший і найсильніший пасинок на кущах помідорів розташований над першою квітковою зав’яззю, тому його краще не обрізати. Справа в тому, що цей пасинок стає другим стовбуром і тішить майже четвертиною від усього врожаю на кущах. Щоб розпізнати цей росток, знайдіть найтовстіший з них.

Далі знайдіть пасинок, який розташований в центрі куща з помідорами, — він зазвичай з’являється між третьою і четвертою зав’яззю. На цьому пагоні виростає велика кількість листя для живлення і зав’язуються плоди томатів.

Наступний пасинок росте в нижній частині рослини, але в серпні його треба вже видалити. Справа в тому, що цей третій росток забирає потрібне живлення в інших пасинків, на яких швидше формуються плоди помідорів на кущах.

Обрізка пасинків на кущі помідорів. Фото: Pinterest

Що треба знати про формування кущів помідорів

При формуванні кущів з томатами варто скористатися технікою неповного видалення. Замість того, щоб прибирати непотрібні пасинки під корінь, прищипніть лише верхівки кущів, залишивши по два-три листочки на рослині.

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