Як правильно обривати листя на помідорах — навіщо і коли це робити, поради дачникам

Збір врожаю помідорів на городі. Фото: Pinterest

Кожен справжній дачник хоче виростити на своєму городі великий врожай стиглих і соковитих помідорів, але для цього потрібен правильний догляд. Дізнайтеся, навіщо обривати листя на томатах, як це правильно робити і коли краще проводити цю процедуру.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Навіщо обривати листя на помідорах

Листя на кущах помідорів поглинає світло для фотосинтезу і перенаправляє поживні елементи до плодів. Однак, інколи листя створює тінь для рослин, не дає їм провітрюватися чи навіть притягує захворювання до помідорів.

Обриваючи листя, ви покращуєте вентиляцію в кущах, освітлення і навіть присмак плодів. Однак, якщо зробити це неправильно, ви можете нашкодити рослинам, тому варто знати певні моменти цієї процедури.

Врожай помідорів у теплиці. Фото: Pinterest

Коли потрібно обривати листя

Після того, як ви посадили розсаду помідорів на городі, порахуйте сім-десять днів і видаліть один-два нижні листки. Коли на кущах починає формуватися зав’язь, обірвіть листя, яке розташовано нижче першої плодової кисті.

Коли томати стають червоними, видаліть листя, яке розташовано нижче кожної сформованої кисті. І в серпні, коли на нових квітках вже не буде плодів, приберіть зайве листя і пагони. Причому, робити це краще зранку, коли надворі сухо і сонячно.

Обривання листя на кущі помідорів на городі. Фото: Pinterest

Як обривати листя на помідорах

Спочатку притисніть черешок листка біля основи і потягніть угору вздовж стебла, Для товстих черешків і хворих листків візьміть стерильні ножиці або секатор і після кожної рослини обробляйте інструмент спиртом. За один раз обривайте не більше двох-чотирьох листків і обрізайте листя один або два рази на тиждень.

Обірване листя, особливо якщо воно хворе, спаліть або віднесіть якнайдалі від своєї городньої ділянки.

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