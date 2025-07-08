Как правильно обрывать листья на помидорах — зачем и когда это делать, советы дачникам

Сбор урожая помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Каждый настоящий дачник хочет вырастить на своем огороде большой урожай спелых и сочных помидоров, но для этого нужен правильный уход. Узнайте, зачем обрывать листья на томатах, как это правильно делать и когда лучше проводить эту процедуру.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Зачем обрывать листья на помидорах

Листья на кустах помидоров поглощают свет для фотосинтеза и перенаправляют питательные элементы к плодам. Однако, иногда листья создают тень для растений, не дают им проветриваться или даже притягивают заболевания к помидорам.

Обрывая листья, вы улучшаете вентиляцию в кустах, освещение и даже привкус плодов. Однако, если сделать это неправильно, вы можете навредить растениям, поэтому стоит знать определенные моменты этой процедуры.

Урожай помидоров в теплице. Фото: Pinterest

Когда нужно обрывать листья

После того, как вы посадили рассаду помидоров на огороде, посчитайте семь-десять дней и удалите один-два нижних листа. Когда на кустах начинает формироваться завязь, оборвите листья, которые расположены ниже первой плодовой кисти.

Когда томаты становятся красными, удалите листья, которые расположены ниже каждой сформированной кисти. И в августе, когда на новых цветках уже не будет плодов, уберите лишние листья и побеги. Причем, делать это лучше утром, когда на улице сухо и солнечно.

Обрывание листьев на кусте помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Как обрывать листья на помидорах

Сначала прижмите черешок листа у основания и потяните вверх вдоль стебля. Для толстых черешков и больных листьев возьмите стерильные ножницы или секатор и после каждого растения обрабатывайте инструмент спиртом. За один раз обрывайте не более двух-четырех листьев и обрезайте листья один или два раза в неделю.

Оборванные листья, особенно если они больные, сожгите или отнесите как можно дальше от своего огородного участка.

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