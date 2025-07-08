Как правильно обрывать листья на помидорах — зачем и когда это делать, советы дачникам

Обязательно обрывайте листья на помидорах — зачем, как и когда
Каждый настоящий дачник хочет вырастить на своем огороде большой урожай спелых и сочных помидоров, но для этого нужен правильный уход. Узнайте, зачем обрывать листья на томатах, как это правильно делать и когда лучше проводить эту процедуру.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Зачем обрывать листья на помидорах
Листья на кустах помидоров поглощают свет для фотосинтеза и перенаправляют питательные элементы к плодам. Однако, иногда листья создают тень для растений, не дают им проветриваться или даже притягивают заболевания к помидорам.
Обрывая листья, вы улучшаете вентиляцию в кустах, освещение и даже привкус плодов. Однако, если сделать это неправильно, вы можете навредить растениям, поэтому стоит знать определенные моменты этой процедуры.
Когда нужно обрывать листья
После того, как вы посадили рассаду помидоров на огороде, посчитайте семь-десять дней и удалите один-два нижних листа. Когда на кустах начинает формироваться завязь, оборвите листья, которые расположены ниже первой плодовой кисти.
Когда томаты становятся красными, удалите листья, которые расположены ниже каждой сформированной кисти. И в августе, когда на новых цветках уже не будет плодов, уберите лишние листья и побеги. Причем, делать это лучше утром, когда на улице сухо и солнечно.
Как обрывать листья на помидорах
Сначала прижмите черешок листа у основания и потяните вверх вдоль стебля. Для толстых черешков и больных листьев возьмите стерильные ножницы или секатор и после каждого растения обрабатывайте инструмент спиртом. За один раз обрывайте не более двух-четырех листьев и обрезайте листья один или два раза в неделю.
Оборванные листья, особенно если они больные, сожгите или отнесите как можно дальше от своего огородного участка.
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