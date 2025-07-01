Чому на помідорах скручується листя — як врятувати врожай, поради дачникам

Врожай помідорів і скручене листя на кущі томатів. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, далеко не у всіх дачників виходить виростити гарний врожай помідорів, адже інколи буває так, що на їхніх кущах скручується листя. Досвідчені городники розповіли, з яких причин це відбувається і як можна врятувати врожай томатів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Наявність захворювання

Якщо листя на помідорах майже повністю скручується, верхівки стають млявими, а квітки виростають маленькиим, ймовірно, томати захворіли на бактеріоз. На жаль, вилікувати такі рослини вже не можна, тому в цьому випадку потрібно видаляти хворі кущі.

Після цього потрібно обробити ділянку знезаражувальними препаратами, а потім посіяти на тих місцях такі сидерати, як фацелія або гірчиця.

Скручене листя на кущах томатах. Фото: Pinterest

Надлишок або нестача поливів

Інколи буває так, що листя скручується через неправильний полив, а робити це потрібно рідко, але рясно. Ідеально використовувати по одному відру води на кожен кущ один раз на тиждень. Коли надворі спекотно, робити це потрібно максимум двічі на тиждень.

Якщо листя скручується під час дощів, це відбувається через надлишок вологи. У такому випадку варто накривати помідори плівкою.

Надмірне підживлення

Якщо ви внесли дуже багато свіжого гною, курячого посліду, сечовини або настоїв трав, ваші кущі страждають від надлишку азоту. У такому випадку верхнє листя скручується в трубочку, стебло стає товстим, а зелень перетворюється на ламкі листочки.

Якщо так сталося, не підживлюйте більше томати добривами із вмістом азоту і дайте їм час відновити баланс поживних елементів.

Листя на кущах томатів, яке скрутилося. Фото: Epic Gardening

Дефіцит мікроелементів

Інколи буває так, що томатам не вистачає фосфору, в результаті чого листя загинається вниз і стає або темно-зеленим, або фіолетовим. Якщо бракує калію, молоді листочки стають кучерявими, а на плодах з’являються світлі плями.

У такому випадку варто підживити кущі деревним попелом, суперфосфатом або калійною селітрою.

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