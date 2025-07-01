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Скручиваются листья на помидорах — почему и как спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 01:12
Почему на помидорах скручиваются листья — как спасти урожай, советы дачникам
Урожай помидоров и скрученные листья на кусте томатов. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, далеко не у всех дачников получается вырастить хороший урожай помидоров, ведь иногда бывает так, что на их кустах скручиваются листья. Опытные огородники рассказали, по каким причинам это происходит и как можно спасти урожай томатов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему на кустах помидоров скручиваются листья — как спасти урожай

Наличие заболевания

Если листья на помидорах почти полностью скручиваются, верхушки становятся вялыми, а цветки вырастают маленькими, вероятно, томаты заболели бактериозом. К сожалению, вылечить такие растения уже нельзя, поэтому в этом случае нужно удалять больные кусты.

После этого нужно обработать участок обеззараживающими препаратами, а затем посеять на тех местах такие сидераты, как фацелия или горчица.

Скрученные листья на томатах
Скрученные листья на кустах томатах. Фото: Pinterest

Избыток или недостаток поливов

Иногда бывает так, что листья скручиваются из-за неправильного полива, а делать это нужно редко, но обильно. Идеально использовать по одному ведру воды на каждый куст один раз в неделю. Когда на улице жарко, делать это нужно максимум дважды в неделю.

Если листья скручиваются во время дождей, это происходит из-за избытка влаги. В таком случае стоит накрывать помидоры пленкой.

Чрезмерная подкормка

Если вы внесли слишком много свежего навоза, куриного помета, мочевины или настоев трав, ваши кусты страдают от избытка азота. В таком случае верхние листья скручиваются в трубочку, стебель становится толстым, а зелень превращается в ломкие листочки.

Если так произошло, не подкармливайте больше томаты удобрениями с содержанием азота и дайте им время восстановить баланс питательных элементов.

Листья помидоров
Листья на кустах томатов, которые скрутились. Фото: Epic Gardening

Дефицит микроэлементов

Иногда бывает так, что томатам не хватает фосфора, в результате чего листья загибаются вниз и становятся либо темно-зелеными, либо фиолетовыми. Если не хватает калия, молодые листочки становятся курчавыми, а на плодах появляются светлые пятна.

В таком случае стоит подкормить кусты древесной золой, суперфосфатом или калийной селитрой.

Напомним, мы писали о том, как часто нужно поливать помидоры во время жары.

Ранее мы рассказывали о том, как правильно пасынковать помидоры и когда это лучше делать.

Также мы сообщали о том, когда и как правильно нужно обрывать листья на кустах помидоров.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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