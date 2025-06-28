Як не можна поливати помідори на городі — як це правильно робити, поради дачникам

Процедура поливу кущів помідорів на городі. Фото: Nextnews

Щоб виростити великі, смачні та соковиті помідори на своєму городі, їх потрібно обов’язково поливати, але деякі дачники припускаються великих помилок. Дізнайтеся, як у жодному разі не можна проводити цю процедуру з томатами і як правильно це робити, щоб не зіпсувати врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як категорично не можна поливати помідори

Не можна поливати томати холодною водою, заливаючи їх чи, навпаки, недостатньо зволожувати. Від цього плоди можуть отримати стрес, в результаті чого почнуть повільніше рости. Щоб цього не сталося, варто почекати, доки вода для поливу не прогріється до температури повітря.

Якщо ви поливатимете томати дуже часто, волога не буде встигати випаровуватися, на городі з’являться калюжі, а ваші томати захворіють на фітофтороз чи почнуть гнити. Якщо ви робитимете це раз на десять чи 14 днів, листя почне в’янути, кущі скидатимуть зав’язь, а плоди взагалі засохнуть.

У тому випадку, якщо ви спробуєте рясно полити грядки з помідорами, вони почнуть лопатися від змін сухості та зволоження.

Полив кущів помідорів на городі. Фото: Pinterest

Як правильно поливати томати

Поливаючи помідори, робіть це так, щоб вода не потрапляла на листя рослини. Справа в тому, що краплі води, які залишаться на листях, особливо в спеку, будуть виблискувати на сонці. Це, в свою чергу, може залишити опіки на кущах. В результаті на томатах почнуть розвиватися грибкові хвороби, адже рослини будуть слабкими.

У червні та липні, коли надворі особливо спекотно, помідори краще поливати зранку чи ввечері. Це допоможе вам уникнути опіків і водночас утримати потрібну вологу в землі.

Помідори на кущі після поливу. Фото: Pixabay

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