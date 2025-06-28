Как нельзя поливать помидоры на огороде — как это правильно делать, советы дачникам

Процедура полива кустов помидоров на огороде. Фото: Nextnews

Чтобы вырастить крупные, вкусные и сочные помидоры на своем огороде, их нужно обязательно поливать, но некоторые дачники допускают большие ошибки. Узнайте, как ни в коем случае нельзя проводить эту процедуру с томатами и как правильно это делать, чтобы не испортить урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как категорически нельзя поливать помидоры

Нельзя поливать томаты холодной водой, заливая их или, наоборот, недостаточно увлажнять. От этого плоды могут получить стресс, в результате чего начнут медленнее расти. Чтобы этого не произошло, стоит подождать, пока вода для полива не прогреется до температуры воздуха.

Если вы будете поливать томаты очень часто, влага не будет успевать испаряться, на огороде появятся лужи, а ваши томаты заболеют фитофторозом или начнут гнить. Если вы будете делать это раз в десять или 14 дней, листья начнут увядать, кусты будут сбрасывать завязь, а плоды вообще засохнут.

В том случае, если вы попытаетесь обильно полить грядки с помидорами, они начнут лопаться от изменений сухости и увлажнения.

Полив кустов помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно поливать томаты

Поливая помидоры, делайте это так, чтобы вода не попадала на листья растения. Дело в том, что капли воды, которые останутся на листьях, особенно в жару, будут сверкать на солнце. Это, в свою очередь, может оставить ожоги на кустах. В результате на томатах начнут развиваться грибковые болезни, ведь растения будут слабыми.

В июне и июле, когда на улице особенно жарко, помидоры лучше поливать утром или вечером. Это поможет вам избежать ожогов и в то же время удержать нужную влагу в земле.

Помидоры на кусте после полива. Фото: Pixabay

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