Чи можна садити помідори на городі в червні 2025 — корисні поради дачникам

Дачник, який збирає врожай помідорів на городі. Фото: Freepik

Попри те, що надворі вже червень, помідори ще можна сміливо садити на своєму городі, але варто дотримуватися певних важливих правил. Досвідчені дачники розповіли, що варто знати про посадку цього овоча на початку літа, щоб врожай вийшов таким, як треба.

Про це розповідає Gardening Know How.

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Перевірка дат заморозків

Запам’ятайте, що помідори люблять тепло, тому заморозки для них вважаються вбивчою силою. Чим холодніше у вашому регіоні, тим коротший вегетаційний період томатів. Ці овочі ви можете вирощувати на городі в період між середньою датою останніх весняних заморозків і першими заморозками восени.

Посів розсади замість насіння

Досвідчені дачники рекомендують садити томати на городі через розсаду, тим паче, якщо ви живете в теплому регіоні. Дачники рекомендують купувати розсаду помідорів у місцевих садових центрах. Перш, ніж садити розсаду томатів на городі, варто її вирощувати шість-вісім тижнів. Водночас, температура повітря вночі має бути постійно від десять градусів тепла.

Посадка розсади помідорів на городі. Фото: Pinterest

Вибір правильних сортів

Оскільки різні сорти помідорів дозрівають по-різному, варто обрати правильний вид. Якщо ви плануєте сіяти насіння помідорів, перевірте термін дозрівання і переконайтеся в тому, що між заморозками є достатньо часу. Вирощування томатів через розсаду можна здійснювати пізніше, ніж через насіння.

Створення відповідних умов

По-перше, помідорам потрібно сонячне світло, щонайменше, шість-вісім годин на день, і тепло. По-друге, необхідно підживлювати томати при посадці та під час росту спеціальним добривом. По-третє, потрібно обрізати кущі цього овоча, щоб їхні сили йшли на розвиток стиглих томатів і вони не захворіли.

Також важливо створювати опори для кущів помідорів, щоб стебла не ламалися, а томати не росли на землі.

Вирощування помідорів на опорах у теплиці. Фото: Pinterest

Захист рослин у прохолоду

Якщо помідори ще зелені, коли надворі змінюється температура, самі вони не впораються. Для захисту томатів накривайте їхні кущі на ніч, коли стає прохолодніше. Це можуть бути старі простирадла, ковдри, пластикові накриття чи відра.

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