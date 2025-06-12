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Головна Дім Як можна змусити помідори на городі швидше стигнути — три кроки

Як можна змусити помідори на городі швидше стигнути — три кроки

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Дата публікації: 12 червня 2025 16:54
Як прискорити достигання помідорів на городі — ефективні методи, поради дачникам
Людина, яка збирає помідори на городі. Фото: Freepik
Ключові моменти Як можна пришвидшити процес збору врожаю помідорів

Садите на своєму городі помідори і місяцями чекаєте, поки зможете зібрати перший врожай? Досвідчені дачники розповіли, як можна прискорити процес дозрівання томатів, щоб зібрати з кущів великі та смачні плоди вже найближчим часом.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо кліматичні умови постійно змінюються, а погода надворі ніяк "не визначиться", якою їй бути — чи то гарною і сонячною, чи то дощовою і вітряною, ваші помідори не будуть швидко зріти. Однак, їм можна допомогти.

Помидоры
Стиглі помідори на кущі. Фото: Pinterest

Просто дотримуйтеся порад досвідчених дачників, які розповіли, як можна прискорити дозрівання томатів за допомогою всього трьох простих кроків.

Як можна пришвидшити процес збору врожаю помідорів

Підживлення кущів

Одним з ефективних методів прискорення дозрівання помідорів вважається їхнє підживлення для захисту від фітофтори. Для цього вам потрібно приготувати ефективну суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Молоко жирністю не більше 1,5% — один літр
  • Йод — десять крапель
  • Вода — десять літрів
Удобрение для помидоров
Процес підживлення кущів помідорів на кущах. Фото: Pinterest

Обрізка кущів

Дачники з досвідом рекомендують обрізати нові бутони та квіти наприкінці літа, щоб помідори, які вже зав’язалися, могли дозріти. Справа в тому, що для цього їм потрібні сили та поживні елементи, які зайві пасинки з квітами відбирали на себе.

Обривання нижнього листя

Також поступово обривайте зайве листя, коли на кущах зав’язалося гроно. Так ви можете покращити процес циркуляції повітря в кущах і направити все живлення до плодів. А це є важливим етапом на шляху до прискорення процесу дозрівання томатів на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поливати помідори на городі під час спеки. 

Раніше ми розповідали про те, де категорично не можна садити помідори на городі. 

Також ми повідомляли про те, що ні в якому разі не можна садити біля помідорів на городі.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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