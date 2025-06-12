Як прискорити достигання помідорів на городі — ефективні методи, поради дачникам

Людина, яка збирає помідори на городі. Фото: Freepik

Садите на своєму городі помідори і місяцями чекаєте, поки зможете зібрати перший врожай? Досвідчені дачники розповіли, як можна прискорити процес дозрівання томатів, щоб зібрати з кущів великі та смачні плоди вже найближчим часом.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо кліматичні умови постійно змінюються, а погода надворі ніяк "не визначиться", якою їй бути — чи то гарною і сонячною, чи то дощовою і вітряною, ваші помідори не будуть швидко зріти. Однак, їм можна допомогти.

Стиглі помідори на кущі. Фото: Pinterest

Просто дотримуйтеся порад досвідчених дачників, які розповіли, як можна прискорити дозрівання томатів за допомогою всього трьох простих кроків.

Як можна пришвидшити процес збору врожаю помідорів

Підживлення кущів

Одним з ефективних методів прискорення дозрівання помідорів вважається їхнє підживлення для захисту від фітофтори. Для цього вам потрібно приготувати ефективну суміш з таких інгредієнтів, як:

Молоко жирністю не більше 1,5% — один літр

Йод — десять крапель

Вода — десять літрів

Процес підживлення кущів помідорів на кущах. Фото: Pinterest

Обрізка кущів

Дачники з досвідом рекомендують обрізати нові бутони та квіти наприкінці літа, щоб помідори, які вже зав’язалися, могли дозріти. Справа в тому, що для цього їм потрібні сили та поживні елементи, які зайві пасинки з квітами відбирали на себе.

Обривання нижнього листя

Також поступово обривайте зайве листя, коли на кущах зав’язалося гроно. Так ви можете покращити процес циркуляції повітря в кущах і направити все живлення до плодів. А це є важливим етапом на шляху до прискорення процесу дозрівання томатів на городі.

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