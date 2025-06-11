Як можна виростити найсмачніші помідори на городі — поради дачникам

Дачник, який зриває помідор з куща. Фото: La Vanguardia

Щоб виростити великий і смачний врожай помідорів на городі, їх необхідно правильно доглядати під час вирощування. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково робити з томатами на городі після посадки, щоб виростити соковиті овочі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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По-перше, розсаду помідорів потрібно садити на ділянці, де є багато сонця і немає тіні. По-друге, варто регулярно поливати ці овочі, але надмірна кількість води псує врожай і може спровокувати розвиток грибкових захворювань.

Врожай помідорів на городі. Фото: Live Science

Крім того, в процесі вирощування важливо підживлювати кущі, щоб у ґрунті було достатньо поживних елементів для формування плодів і зміцнення коріння. А ще дуже важливо обрізати листя, яке, хоч і захищає плоди від опіків, а ґрунт — від пересихання, проте, у надмірній кількості може нашкодити рослинам.

Якщо ви помітили багато листків на кущах, їх необхідно обрізати. Однак, на одному кущі не можна обрізати більше чотирьох листків, але зрізати потрібно лише нижні, які розташовані ближче до ґрунту. Робити це варто у липні, коли шанс захворювання томатів на фітофтороз вважається найвищим, і тільки тоді, коли тепло і сонячно.

Збір врожаю помідорів на городі. Фото: Freepik

Навіщо обрізати листя на помідорах

По-перше, коли на кущах обрізаються листя, на плоди потрапляє багато сонячного світла, а це прискорює процес дозрівання помідорів. По-друге, так знижується ризик розвитку грибкових захворювань. І по-третє, кущі віддають поживні елементи і всі свої сили на плоди, тому смак покращується.

І нарешті, обрізка кущів дає змогу легше збирати врожай на городі.

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