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Главная Дом Как правильно ухаживать за помидорами — хитрости дачников

Как правильно ухаживать за помидорами — хитрости дачников

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Дата публикации 11 июня 2025 01:12
Как можно вырастить самые вкусные помидоры на огороде — советы дачникам
Дачник, который срывает помидор с куста. Фото: La Vanguardia

Чтобы вырастить большой и вкусный урожай помидоров на огороде, за ними необходимо правильно ухаживать во время выращивания. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно делать с томатами на огороде после посадки, чтобы вырастить сочные овощи.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как ухаживать за помидорами, чтобы собрать хороший урожай

Во-первых, рассаду помидоров нужно сажать на участке, где есть много солнца и нет тени. Во-вторых, стоит регулярно поливать эти овощи, но чрезмерное количество воды портит урожай и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Помидоры
Урожай помидоров на огороде. Фото: Live Science

Кроме того, в процессе выращивания важно подкармливать кусты, чтобы в почве было достаточно питательных элементов для формирования плодов и укрепления корней. А еще очень важно обрезать листья, которые, хоть и защищают плоды от ожогов, а почву — от пересыхания, однако, в чрезмерном количестве могут навредить растениям.

Если вы заметили много листьев на кустах, их необходимо обрезать. Однако, на одном кусте нельзя обрезать более четырех листьев, но срезать нужно только нижние, которые расположены ближе к почве. Делать это стоит в июле, когда шанс заболевания томатов фитофторозом считается самым высоким, и только тогда, когда тепло и солнечно.

Урожай помидоров
Сбор урожая помидоров на огороде. Фото: Freepik

Зачем обрезать листья на помидорах

Во-первых, когда на кустах обрезаются листья, на плоды попадает много солнечного света, а это ускоряет процесс созревания помидоров. Во-вторых, так снижается риск развития грибковых заболеваний. И в-третьих, кусты отдают питательные элементы и все свои силы на плоды, поэтому вкус улучшается.

И наконец, обрезка кустов позволяет легче собирать урожай на огороде.

Напомним, мы писали о том, где на огороде нельзя высаживать помидоры, чтобы не испортить урожай.

Ранее мы рассказывали о том, что нельзя сажать возле помидоров на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно подвязывать помидоры, чтобы не испортить урожай.

овощи советы огород помидоры томат
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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