Как ускорить созревание помидоров на огороде — эффективные методы, советы дачникам

Человек, который собирает помидоры на огороде. Фото: Freepik

Сажаете на своем огороде помидоры и месяцами ждете, пока сможете собрать первый урожай? Опытные дачники рассказали, как можно ускорить процесс созревания томатов, чтобы собрать с кустов крупные и вкусные плоды уже в ближайшее время.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если климатические условия постоянно меняются, а погода на улице никак "не определится", какой ей быть — то ли хорошей и солнечной, то ли дождливой и ветреной, ваши помидоры не будут быстро зреть. Однако, им можно помочь.

Спелые помидоры на кусте. Фото: Pinterest

Просто следуйте советам опытных дачников, которые рассказали, как можно ускорить созревание томатов с помощью всего трех простых шагов.

Как можно ускорить процесс сбора урожая помидоров

Подкормка кустов

Одним из эффективных методов ускорения созревания помидоров считается их подкормка для защиты от фитофторы. Для этого вам нужно приготовить эффективную смесь из таких ингредиентов, как:

Молоко жирностью не более 1,5% — один литр

Йод — десять капель

Вода — десять литров

Процесс подкормки кустов помидоров на кустах. Фото: Pinterest

Обрезка кустов

Дачники с опытом рекомендуют обрезать новые бутоны и цветы в конце лета, чтобы помидоры, которые уже завязались, могли созреть. Дело в том, что для этого им нужны силы и питательные элементы, которые лишние пасынки с цветами отбирали на себя.

Обрывание нижних листьев

Также постепенно обрывайте лишние листья, когда на кустах завязалась гроздь. Так вы можете улучшить процесс циркуляции воздуха в кустах и направить все питание к плодам. А это является важным этапом на пути к ускорению процесса созревания томатов на огороде.

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