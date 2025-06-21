Можно ли сажать помидоры на огороде в июне 2025 — полезные советы дачникам

Дачник, который собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Freepik

Несмотря на то, что на улице уже июнь, помидоры еще можно смело сажать на своем огороде, но стоит придерживаться определенных важных правил. Опытные дачники рассказали, что стоит знать о посадке этого овоща в начале лета, чтобы урожай получился таким, как надо.

Об этом рассказывает Gardening Know How.

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Проверка дат заморозков

Запомните, что помидоры любят тепло, поэтому заморозки для них считаются убийственной силой. Чем холоднее в вашем регионе, тем короче вегетационный период томатов. Эти овощи вы можете выращивать на огороде в период между средней датой последних весенних заморозков и первыми заморозками осенью.

Посев рассады вместо семян

Опытные дачники рекомендуют сажать томаты на огороде через рассаду, тем более, если вы живете в теплом регионе. Дачники рекомендуют покупать рассаду помидоров в местных садовых центрах. Прежде, чем сажать рассаду томатов на огороде, стоит ее выращивать шесть-восемь недель. В то же время, температура воздуха ночью должна быть постоянно от десяти градусов тепла.

Посадка рассады помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Выбор правильных сортов

Поскольку различные сорта помидоров созревают по-разному, стоит выбрать правильный вид. Если вы планируете сеять семена помидоров, проверьте срок созревания и убедитесь в том, что между заморозками есть достаточно времени. Выращивание томатов через рассаду можно осуществлять позже, чем через семена.

Создание подходящих условий

Во-первых, помидорам требуется солнечный свет, как минимум, шесть-восемь часов в день, и тепло. Во-вторых, необходимо подкармливать томаты при посадке и во время роста специальным удобрением. В-третьих, нужно обрезать кусты этого овоща, чтобы их силы шли на развитие спелых томатов и они не заболели.

Также важно создавать опоры для кустов помидоров, чтобы стебли не ломались, а томаты не росли на земле.

Выращивание помидоров на опорах в теплице. Фото: Pinterest

Защита растений в прохладу

Если помидоры еще зеленые, когда на улице меняется температура, сами они не справятся. Для защиты томатов накрывайте их кусты на ночь, когда становится прохладнее. Это могут быть старые простыни, одеяла, пластиковые накрытия или ведра.

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за помидорами, чтобы они лучше росли.

Ранее мы рассказывали о том, где нельзя сажать помидоры на огороде.

Также мы сообщали о том, как правильно поливать помидоры на огороде, когда на улице жарко.