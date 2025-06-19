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Головна Дім Помідори цвітуть — чим обробити томати, щоб врожай був щедрим

Помідори цвітуть — чим обробити томати, щоб врожай був щедрим

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 19:30
Чим треба підживити помідори під час цвітіння — поради дачникам
Людина, яка обприскує стиглі помідори на городі. Фото: 84studio.pl
Ключові моменти Чим потрібно підживити помідори в період цвітіння

Щоб виростити великі, міцні та смачні помідори на городі, варто витратити чимало часу на їхній догляд, але одна процедура полегшить цей процес. Досвідчені дачники розповіли, чим обов’язково потрібно обприскати томати на кущах тоді, коли вони активно цвітуть.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли помідори починають квітнути, вони активно ростуть, розвиваються і формують плоди. Саме тому в цей період важливо "підтримати" рослини, щоб сприяти гарному врожаю. Зокрема, в цей момент необхідно здійснити позакореневе підживлення.

Помидоры
Врожай помідорів на городі. Фото: Pinterest

Щоб не зіпсувати врожай і виростити найсмачніші томати на власній дачній ділянці, необхідно знати, що саме варто додати під кущі у період цвітіння.

Чим потрібно підживити помідори в період цвітіння

Щоб здійснити позакореневе підживлення, досвідчені дачники рекомендують скористатися борною кислотою. Цей аптечний засіб покращує процеси обміну в рослинах, а ще здатний врятувати врожай на кущі, навіть коли на ньому геть мало зав’язі.

Щоб приготувати ефективну суміш для обробки томатів на городі, необхідно взяти такі інгредієнти, як:

  • Борна кислота — п’ять грамів
  • Вода — десять літрів

Розчиніть борну кислоту в частині теплої води, а потім додайте залишок рідини, щоб розбавити суміш. Потім візьміть обприскувач, налийте в нього приготовлену суміш і обприскайте кущі своїх помідорів, коли вони цвітуть. Це підживлення покращує обмінні процеси в рослинах, а ще сприяє гарному і правильному зав’язуванню плодів на кущах.

Обработка помидоров
Обприскування кущів помідорів на городі. Фото: Pinterest

Така обробка допоможе вам виростити смачні помідори, якими потім можна буде насолоджуватися. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому помідори не цвітуть і як можна врятувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, де на городі не можна садити помідори, щоб не зіпсувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, як потрібно підв’язувати помідори на городі, щоб виростити смачні овочі. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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