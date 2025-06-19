Чем надо подкормить помидоры во время цветения — советы дачникам

Человек, который опрыскивает спелые помидоры на огороде. Фото: 84studio.pl

Чтобы вырастить крупные, крепкие и вкусные помидоры на огороде, стоит потратить немало времени на их уход, но одна процедура облегчит этот процесс. Опытные дачники рассказали, чем обязательно нужно опрыскать томаты на кустах тогда, когда они активно цветут.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда помидоры начинают цвести, они активно растут, развиваются и формируют плоды. Именно поэтому в этот период важно "поддержать" растения, чтобы способствовать хорошему урожаю. В частности, в этот момент необходимо осуществить внекорневую подкормку.

Урожай помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Чтобы не испортить урожай и вырастить самые вкусные томаты на собственном дачном участке, необходимо знать, что именно стоит добавить под кусты в период цветения.

Чем нужно подкормить помидоры в период цветения

Чтобы осуществить внекорневую подкормку, опытные дачники рекомендуют воспользоваться борной кислотой. Это аптечное средство улучшает процессы обмена в растениях, а еще способно спасти урожай на кусте, даже когда на нем совсем мало завязей.

Чтобы приготовить эффективную смесь для обработки томатов на огороде, необходимо взять такие ингредиенты, как:

Борная кислота — пять грамм

Вода — десять литров

Растворите борную кислоту в части теплой воды, а затем добавьте остаток жидкости, чтобы разбавить смесь. Потом возьмите опрыскиватель, налейте в него приготовленную смесь и опрыскайте кусты своих помидоров, когда они цветут. Эта подкормка улучшает обменные процессы в растениях, а еще способствует хорошему и правильному завязыванию плодов на кустах.

Опрыскивание кустов помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Такая обработка поможет вам вырастить вкусные помидоры, которыми потом можно будет наслаждаться.

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