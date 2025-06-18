Чим треба обробити помідори, які погано цвітуть — поради дачникам

Людина, яка обприскує кущі помідорів. Фото: Pinterest

Якщо ви помітили, що кущі ваших помідорів погано цвітуть, терміново виправляйте це, щоб вчасно врятувати врожай. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково обробити томати на городі, щоб вони "віддячили" рясним цвітінням і активним плодоношенням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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На жаль, інколи буває так, що кущі, на яких ростуть помідори, геть не цвітуть. У цьому випадку варто обробити рослини одним ефективним засобом, який знає абсолютно кожен дачник. Просто обприскайте рослини, на яких у вас ростуть овочі, і вони дадуть великий врожай смачних, солодких і соковитих помідорів.

Стиглі помідори на кущі. Фото: Pinterest

Щоб не припуститися помилки і виростити смачні помідори, дізнайтеся, про який засіб йдеться в цьому випадку.

Чим варто обробити томати для гарного цвітіння

Для обробки помідорів досвідчені дачники рекомендують скористатися звичайною борною кислотою, якою потрібно обприскати кущі цього овоча. Цим засобом потрібно обробити рослини в тому випадку, якщо вони:

Погано цвітуть

Не мають зав’язі

Скидають зав’язь

Процес обприскування помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Як приготувати розчин для обробки томатів

Щоб приготувати ефективний розчин для обробки помідорів, візьміть такі інгредієнти, як:

Борна кислота — п’ять грамів

Тепла вода — десять літрів

Розчиніть кислоту у воді та обприскуйте кущі своїх помідорів на городі, щоб вони гарно плодоносили. Але робіть це обов’язково зранку, коли на небі ще немає сонця, або тоді, коли надворі похмура погода. Це не лише змусить кущі цвісти, а й зробить помідори більш солодкими, тому це приємний бонус від обробки.

Нагадаємо, ми писали про те, як доглядати помідори на городі, щоб вона краще плодоносили.

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