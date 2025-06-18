Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім Помідори не цвітуть — як виправити проблему і врятувати врожай

Помідори не цвітуть — як виправити проблему і врятувати врожай

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 01:12
Чим треба обробити помідори, які погано цвітуть — поради дачникам
Людина, яка обприскує кущі помідорів. Фото: Pinterest
Ключові моменти Чим варто обробити томати для гарного цвітіння

Якщо ви помітили, що кущі ваших помідорів погано цвітуть, терміново виправляйте це, щоб вчасно врятувати врожай. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково обробити томати на городі, щоб вони "віддячили" рясним цвітінням і активним плодоношенням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

На жаль, інколи буває так, що кущі, на яких ростуть помідори, геть не цвітуть. У цьому випадку варто обробити рослини одним ефективним засобом, який знає абсолютно кожен дачник. Просто обприскайте рослини, на яких у вас ростуть овочі, і вони дадуть великий врожай смачних, солодких і соковитих помідорів.

Помидоры
Стиглі помідори на кущі. Фото: Pinterest

Щоб не припуститися помилки і виростити смачні помідори, дізнайтеся, про який засіб йдеться в цьому випадку.

Чим варто обробити томати для гарного цвітіння

Для обробки помідорів досвідчені дачники рекомендують скористатися звичайною борною кислотою, якою потрібно обприскати кущі цього овоча. Цим засобом потрібно обробити рослини в тому випадку, якщо вони:

  • Погано цвітуть
  • Не мають зав’язі
  • Скидають зав’язь
Опрыскивание помидоров
Процес обприскування помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Як приготувати розчин для обробки томатів

Щоб приготувати ефективний розчин для обробки помідорів, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Борна кислота — п’ять грамів
  • Тепла вода — десять літрів

Розчиніть кислоту у воді та обприскуйте кущі своїх помідорів на городі, щоб вони гарно плодоносили. Але робіть це обов’язково зранку, коли на небі ще немає сонця, або тоді, коли надворі похмура погода. Це не лише змусить кущі цвісти, а й зробить помідори більш солодкими, тому це приємний бонус від обробки.

Нагадаємо, ми писали про те, як доглядати помідори на городі, щоб вона краще плодоносили. 

Раніше ми розповідали про те, де на городі ні в якому разі не можна садити помідори. 

Також ми повідомляли про те, як поливати помідори на городі в період спеки.

овочі поради город помідори томат
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації