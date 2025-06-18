Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом Помидоры не цветут — как исправить проблему и спасти урожай

Помидоры не цветут — как исправить проблему и спасти урожай

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 01:12
Чем надо обработать помидоры, которые плохо цветут — советы дачникам
Человек, который опрыскивает кусты помидоров. Фото: Pinterest
Ключові моменти Чем стоит обработать томаты для хорошего цветения

Если вы заметили, что кусты ваших помидоров плохо цветут, срочно исправляйте это, чтобы вовремя спасти урожай. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно обработать томаты на огороде, чтобы они "отблагодарили" обильным цветением и активным плодоношением.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама
Читайте также:

К сожалению, иногда бывает так, что кусты, на которых растут помидоры, совсем не цветут. В этом случае стоит обработать растения одним эффективным средством, которое знает абсолютно каждый дачник. Просто опрыскайте растения, на которых у вас растут овощи, и они дадут большой урожай вкусных, сладких и сочных помидоров.

Помидоры
Спелые помидоры на кусте. Фото: Pinterest

Чтобы не допустить ошибки и вырастить вкусные помидоры, узнайте, о каком средстве идет речь в этом случае.

Чем стоит обработать томаты для хорошего цветения

Для обработки помидоров опытные дачники рекомендуют воспользоваться обычной борной кислотой, которой нужно опрыскать кусты этого овоща. Этим средством нужно обработать растения в том случае, если они:

  • Плохо цветут
  • Не имеют завязи
  • Сбрасывают завязь
Опрыскивание помидоров
Процесс опрыскивания помидоров на кусте. Фото: Pinterest

Как приготовить раствор для обработки томатов

Чтобы приготовить эффективный раствор для обработки помидоров, возьмите такие ингредиенты, как:

  • Борная кислота — пять грамм
  • Теплая вода — десять литров

Растворите кислоту в воде и опрыскивайте кусты своих помидоров на огороде, чтобы они хорошо плодоносили. Но делайте это обязательно утром, когда на небе еще нет солнца, или тогда, когда на улице пасмурная погода. Это не только заставит кусты цвести, но и сделает помидоры более сладкими, поэтому это приятный бонус от обработки.

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за помидорами на огороде, чтобы они лучше плодоносили.

Ранее мы рассказывали о том, где на огороде ни в коем случае нельзя сажать помидоры.

Также мы сообщали о том, как поливать помидоры на огороде в период жары.

овощи советы огород помидоры томат
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации