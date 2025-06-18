Чем надо обработать помидоры, которые плохо цветут — советы дачникам

Человек, который опрыскивает кусты помидоров. Фото: Pinterest

Если вы заметили, что кусты ваших помидоров плохо цветут, срочно исправляйте это, чтобы вовремя спасти урожай. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно обработать томаты на огороде, чтобы они "отблагодарили" обильным цветением и активным плодоношением.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

К сожалению, иногда бывает так, что кусты, на которых растут помидоры, совсем не цветут. В этом случае стоит обработать растения одним эффективным средством, которое знает абсолютно каждый дачник. Просто опрыскайте растения, на которых у вас растут овощи, и они дадут большой урожай вкусных, сладких и сочных помидоров.

Спелые помидоры на кусте. Фото: Pinterest

Чтобы не допустить ошибки и вырастить вкусные помидоры, узнайте, о каком средстве идет речь в этом случае.

Чем стоит обработать томаты для хорошего цветения

Для обработки помидоров опытные дачники рекомендуют воспользоваться обычной борной кислотой, которой нужно опрыскать кусты этого овоща. Этим средством нужно обработать растения в том случае, если они:

Плохо цветут

Не имеют завязи

Сбрасывают завязь

Процесс опрыскивания помидоров на кусте. Фото: Pinterest

Как приготовить раствор для обработки томатов

Чтобы приготовить эффективный раствор для обработки помидоров, возьмите такие ингредиенты, как:

Борная кислота — пять грамм

Теплая вода — десять литров

Растворите кислоту в воде и опрыскивайте кусты своих помидоров на огороде, чтобы они хорошо плодоносили. Но делайте это обязательно утром, когда на небе еще нет солнца, или тогда, когда на улице пасмурная погода. Это не только заставит кусты цвести, но и сделает помидоры более сладкими, поэтому это приятный бонус от обработки.

Напомним, мы писали о том, как ухаживать за помидорами на огороде, чтобы они лучше плодоносили.

Ранее мы рассказывали о том, где на огороде ни в коем случае нельзя сажать помидоры.

Также мы сообщали о том, как поливать помидоры на огороде в период жары.