Як правильно обривати листя на помідорах — коли це робити, поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай помідорів у теплиці. Фото: Freepik

Кожен дачник із досвідом знає, що на кущах помідорів потрібно видаляти листя, щоб кущі гарно провітрювалися біля коріння. Але щоб не припуститися помилки і не зіпсувати врожай томатів, необхідно знати, як правильно це робити і коли.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто обривати листя на кущах помідорів

Досвідчені дачники кажуть, що на рослинах, на яких у вас ростуть томати, потрібно обов’язково обривати листя. Причому, робити це потрібно тоді, коли розсада цього овоча гарно вкорениться в землі. Це допоможе вам покращити процес провітрювання в прикореневій зоні кущів.

Врожай помідорів на кущах у теплиці. Фото: Pinterest

Як правильно обривати листя на кущах помідорів

Коли ви підв’яжете томати, видаліть те листя, яке розташоване занадто близько до землі. Справа в тому, що коли ці листочки торкаються вологого ґрунту, на кущах можуть з’явитися грибкові інфекції. Щоб на плоди не падала тінь, можете обірвати листя і в центрі рослини.

Але запам’ятайте, що на кожному кущі повинно бути більше 12 листкових пластин, тому не варто обривати занадто багато листків. Варто зауважити, що для кущів томатів листя таке ж важливе, як і корінь зі стеблом, але те, яке стало жовтим, варто обривати.

Обрізка листя на кущах помідорів. Фото: Pinterest

А ще потрібно прибирати те листя, яке розташовано з північної сторони рослини, щоб плоди отримували необхідну кількість сонячного світла. Крім того, видалятися повинно і те листя, яке робить коріння кущів занадто густим, але робити це потрібно дуже обережно, щоб не нашкодити рослинам.

І нарешті, видаляти потрібно пагони, які розташовані на плодовому стеблі. Справа в тому, що кущ помідорів може віддавати свої сили цим пагонам, хоча вони повинні йти на формування плодів.

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