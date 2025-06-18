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Головна Дім Коли і як правильно обривати листя на помідорах — поради

Коли і як правильно обривати листя на помідорах — поради

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Дата публікації: 18 червня 2025 22:33
Як правильно обривати листя на помідорах — коли це робити, поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай помідорів у теплиці. Фото: Freepik
Ключові моменти Коли варто обривати листя на кущах помідорів Як правильно обривати листя на кущах помідорів

Кожен дачник із досвідом знає, що на кущах помідорів потрібно видаляти листя, щоб кущі гарно провітрювалися біля коріння. Але щоб не припуститися помилки і не зіпсувати врожай томатів, необхідно знати, як правильно це робити і коли.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто обривати листя на кущах помідорів

Досвідчені дачники кажуть, що на рослинах, на яких у вас ростуть томати, потрібно обов’язково обривати листя. Причому, робити це потрібно тоді, коли розсада цього овоча гарно вкорениться в землі. Це допоможе вам покращити процес провітрювання в прикореневій зоні кущів.

Помидоры
Врожай помідорів на кущах у теплиці. Фото: Pinterest

Як правильно обривати листя на кущах помідорів

Коли ви підв’яжете томати, видаліть те листя, яке розташоване занадто близько до землі. Справа в тому, що коли ці листочки торкаються вологого ґрунту, на кущах можуть з’явитися грибкові інфекції. Щоб на плоди не падала тінь, можете обірвати листя і в центрі рослини.

Але запам’ятайте, що на кожному кущі повинно бути більше 12 листкових пластин, тому не варто обривати занадто багато листків. Варто зауважити, що для кущів томатів листя таке ж важливе, як і корінь зі стеблом, але те, яке стало жовтим, варто обривати.

Кусты помидоров
Обрізка листя на кущах помідорів. Фото: Pinterest

А ще потрібно прибирати те листя, яке розташовано з північної сторони рослини, щоб плоди отримували необхідну кількість сонячного світла. Крім того, видалятися повинно і те листя, яке робить коріння кущів занадто густим, але робити це потрібно дуже обережно, щоб не нашкодити рослинам.

І нарешті, видаляти потрібно пагони, які розташовані на плодовому стеблі. Справа в тому, що кущ помідорів може віддавати свої сили цим пагонам, хоча вони повинні йти на формування плодів.

Нагадаємо, ми писали про те, як прискорити збір врожаю помідорів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як доглядати помідори, щоб вони дали гарний врожай. 

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати помідори на городі, коли надворі спекотно.

овочі рослини город помідори томат
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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