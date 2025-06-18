Как правильно обрывать листья на помидорах — когда это делать, советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай помидоров в теплице. Фото: Freepik

Каждый дачник с опытом знает, что на кустах помидоров нужно удалять листья, чтобы кусты хорошо проветривались у корней. Но чтобы не допустить ошибку и не испортить урожай томатов, необходимо знать, как правильно это делать и когда.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит обрывать листья на кустах помидоров

Опытные дачники говорят, что на растениях, на которых у вас растут томаты, нужно обязательно обрывать листья. Причем, делать это нужно тогда, когда рассада этого овоща хорошо укоренится в земле. Это поможет вам улучшить процесс проветривания в прикорневой зоне кустов.

Урожай помидоров на кустах в теплице. Фото: Pinterest

Как правильно обрывать листья на кустах помидоров

Когда вы подвяжете томаты, удалите те листья, которые расположены слишком близко к земле. Дело в том, что когда эти листочки касаются влажной почвы, на кустах могут появиться грибковые инфекции. Чтобы на плоды не падала тень, можете оборвать листья и в центре растения.

Но запомните, что на каждом кусте должно быть более 12 листовых пластин, поэтому не стоит обрывать слишком много листьев. Стоит заметить, что для кустов томатов листья такие же важные, как и корень со стеблем, но те, которые стали желтыми, стоит обрывать.

Обрезка листьев на кустах помидоров. Фото: Pinterest

А еще нужно убирать те листья, которые расположены с северной стороны растения, чтобы плоды получали необходимое количество солнечного света. Кроме того, удаляться должны и те листья, которые делают корни кустов слишком густыми, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не навредить растениям.

И наконец, удалять нужно побеги, которые расположены на плодовом стебле. Дело в том, что куст помидоров может отдавать свои силы этим побегам, хотя они должны идти на формирование плодов.

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