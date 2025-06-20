Як правильно пасинкувати помідори на городі — коли і як часто, поради дачникам

Людина, яка тримає гілку з помідорами на городі. Фото: Pinterest

Всі досвідчені дачники одноголосно скажуть, що помідори потрібно обов’язково пасинкувати, адже ця процедура покращує врожай. Щоб не зіпсувати ріст і розвиток томатів, дізнайтеся, як правильно проводити цю процедуру, коли починати і як часто це робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як пасинкувати помідори, щоб не зіпсувати врожай

Крок перший — підготовка інструментів

Для пасинкування візьміть чисті ножиці чи секатор, але перед цим обробіть інструменти спиртом. Маленьким пасинкам підійдуть просто чисті руки.

Крок другий — огляд кущів

Тепер спробуйте знайти всі пасинки, починаючи оглядати кущ із самого низу. Особливу увагу приділіть пазухам, які ростуть нижче першої плодовитої китиці.

Врожай стиглих помідорів на кущі. Фото: Decorexpro

Крок третій — видалення пасинків

Обережно відламайте пальцями пагін чи зріжте його, залишивши пеньок на один-два міліметри.

Крок четвертий — контроль за листям

Обріжте жовте чи хворе листя, а також листки, які створюють тінь для плодів. Але робити це можна не більше двох-трьох за один раз.

Крок п’ятий — дезінфекція інструментів

Обов’язково після кожного куща дезінфікуйте інструменти, щоб не передавати хвороби з однієї рослини на іншу.

Процедура пасинкування куща помідорів. Фото: скриншот з YouTube

Коли краще пасинкувати помідори

Починати пасинкувати томати потрібно тоді, коли довжина пасинків сягає чотирьох-п’яти сантиметрів. Зазвичай це відбувається за два-три тижні після того, як ви посадили розсади в ґрунт. Однак, це залежить від того, який сорт ви посадили і в яких умовах вирощуєте помідори.

Як часто потрібно пасинкувати томати

Якщо у вас високорослі помідори, які ростуть в теплицях, то перевіряти їх потрібно кожні п’ять-сім днів. У відкритому ґрунті достатньо буде перевіряти один раз на десять або 14 днів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли і як обривати листя на кущах помідорів, щоб не зіпсувати врожай.

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