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Пасинкування помідорів — як це правильно робити і коли

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 16:54
Як правильно пасинкувати помідори на городі — коли і як часто, поради дачникам
Людина, яка тримає гілку з помідорами на городі. Фото: Pinterest
Ключові моменти Як пасинкувати помідори, щоб не зіпсувати врожай Коли краще пасинкувати помідори Як часто потрібно пасинкувати томати

Всі досвідчені дачники одноголосно скажуть, що помідори потрібно обов’язково пасинкувати, адже ця процедура покращує врожай. Щоб не зіпсувати ріст і розвиток томатів, дізнайтеся, як правильно проводити цю процедуру, коли починати і як часто це робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як пасинкувати помідори, щоб не зіпсувати врожай

Крок перший — підготовка інструментів

Для пасинкування візьміть чисті ножиці чи секатор, але перед цим обробіть інструменти спиртом. Маленьким пасинкам підійдуть просто чисті руки.

Крок другий — огляд кущів

Тепер спробуйте знайти всі пасинки, починаючи оглядати кущ із самого низу. Особливу увагу приділіть пазухам, які ростуть нижче першої плодовитої китиці. 

Помидоры
Врожай стиглих помідорів на кущі. Фото: Decorexpro

Крок третій — видалення пасинків

Обережно відламайте пальцями пагін чи зріжте його, залишивши пеньок на один-два міліметри. 

Крок четвертий — контроль за листям

Обріжте жовте чи хворе листя, а також листки, які створюють тінь для плодів. Але робити це можна не більше двох-трьох за один раз.

Крок п’ятий — дезінфекція інструментів

Обов’язково після кожного куща дезінфікуйте інструменти, щоб не передавати хвороби з однієї рослини на іншу.

Пасынкование помидоров
Процедура пасинкування куща помідорів. Фото: скриншот з YouTube

Коли краще пасинкувати помідори

Починати пасинкувати томати потрібно тоді, коли довжина пасинків сягає чотирьох-п’яти сантиметрів. Зазвичай це відбувається за два-три тижні після того, як ви посадили розсади в ґрунт. Однак, це залежить від того, який сорт ви посадили і в яких умовах вирощуєте помідори.

Як часто потрібно пасинкувати томати

Якщо у вас високорослі помідори, які ростуть в теплицях, то перевіряти їх потрібно кожні п’ять-сім днів. У відкритому ґрунті достатньо буде перевіряти один раз на десять або 14 днів. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли і як обривати листя на кущах помідорів, щоб не зіпсувати врожай. 

Раніше ми розповідали про те, чому помідори не цвітуть і як врятувати врожай на кущах. 

Також ми повідомляли про те, де на городі не можна садити помідори.

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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