Як правильно пасинкувати помідори на городі — коли і як часто, поради дачникам

Пасинкування помідорів — як це правильно робити і коли
Всі досвідчені дачники одноголосно скажуть, що помідори потрібно обов’язково пасинкувати, адже ця процедура покращує врожай. Щоб не зіпсувати ріст і розвиток томатів, дізнайтеся, як правильно проводити цю процедуру, коли починати і як часто це робити.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Як пасинкувати помідори, щоб не зіпсувати врожай
Крок перший — підготовка інструментів
Для пасинкування візьміть чисті ножиці чи секатор, але перед цим обробіть інструменти спиртом. Маленьким пасинкам підійдуть просто чисті руки.
Крок другий — огляд кущів
Тепер спробуйте знайти всі пасинки, починаючи оглядати кущ із самого низу. Особливу увагу приділіть пазухам, які ростуть нижче першої плодовитої китиці.
Крок третій — видалення пасинків
Обережно відламайте пальцями пагін чи зріжте його, залишивши пеньок на один-два міліметри.
Крок четвертий — контроль за листям
Обріжте жовте чи хворе листя, а також листки, які створюють тінь для плодів. Але робити це можна не більше двох-трьох за один раз.
Крок п’ятий — дезінфекція інструментів
Обов’язково після кожного куща дезінфікуйте інструменти, щоб не передавати хвороби з однієї рослини на іншу.
Коли краще пасинкувати помідори
Починати пасинкувати томати потрібно тоді, коли довжина пасинків сягає чотирьох-п’яти сантиметрів. Зазвичай це відбувається за два-три тижні після того, як ви посадили розсади в ґрунт. Однак, це залежить від того, який сорт ви посадили і в яких умовах вирощуєте помідори.
Як часто потрібно пасинкувати томати
Якщо у вас високорослі помідори, які ростуть в теплицях, то перевіряти їх потрібно кожні п’ять-сім днів. У відкритому ґрунті достатньо буде перевіряти один раз на десять або 14 днів.
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