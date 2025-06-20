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Пасынкование помидоров — как это правильно делать и когда

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Дата публикации 20 июня 2025 16:54
Как правильно пасынковать помидоры на огороде — когда и как часто, советы дачникам
Человек, который держит ветку с помидорами на огороде. Фото: Pinterest
Ключові моменти Как пасынковать помидоры, чтобы не испортить урожай Когда лучше пасынковать помидоры Как часто нужно пасынковать томаты

Все опытные дачники единогласно скажут, что помидоры нужно обязательно пасынковать, ведь эта процедура улучшает урожай. Чтобы не испортить рост и развитие томатов, узнайте, как правильно проводить эту процедуру, когда начинать и как часто это делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как пасынковать помидоры, чтобы не испортить урожай

Шаг первый — подготовка инструментов

Для пасынкования возьмите чистые ножницы или секатор, но перед этим обработайте инструменты спиртом. Маленьким пасынкам подойдут просто чистые руки.

Шаг второй — осмотр кустов

Теперь попробуйте найти все пасынки, начиная осматривать куст с самого низа. Особое внимание уделите пазухам, которые растут ниже первой плодовитой кисти.

Помидоры
Урожай спелых помидоров на кусте. Фото: Decorexpro

Шаг третий — удаление пасынков

Осторожно отломайте пальцами побег или срежьте его, оставив пенек на один-два миллиметра.

Шаг четвертый — контроль за листьями

Обрежьте желтые или больные листья, а также листья, которые создают тень для плодов. Но делать это можно не более двух-трех за один раз.

Шаг пятый — дезинфекция инструментов

Обязательно после каждого куста дезинфицируйте инструменты, чтобы не передавать болезни с одного растения на другое.

Пасынкование помидоров
Процедура пасынкования куста помидоров. Фото: скриншот с YouTube

Когда лучше пасынковать помидоры

Начинать пасынковать томаты нужно тогда, когда длина пасынков достигает четырех-пяти сантиметров. Обычно это происходит через две-три недели после того, как вы посадили рассаду в грунт. Однако, это зависит от того, какой сорт вы посадили и в каких условиях выращиваете помидоры.

Как часто нужно пасынковать томаты

Если у вас высокорослые помидоры, которые растут в теплицах, то проверять их нужно каждые пять-семь дней. В открытом грунте достаточно будет проверять один раз в десять или 14 дней.

Напомним, мы писали о том, когда и как обрывать листья на кустах помидоров, чтобы не испортить урожай.

Ранее мы рассказывали о том, почему помидоры не цветут и как спасти урожай на кустах.

Также мы сообщали о том, где на огороде нельзя сажать помидоры.

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Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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