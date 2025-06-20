Как правильно пасынковать помидоры на огороде — когда и как часто, советы дачникам

Пасынкование помидоров — как это правильно делать и когда
Все опытные дачники единогласно скажут, что помидоры нужно обязательно пасынковать, ведь эта процедура улучшает урожай. Чтобы не испортить рост и развитие томатов, узнайте, как правильно проводить эту процедуру, когда начинать и как часто это делать.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как пасынковать помидоры, чтобы не испортить урожай
Шаг первый — подготовка инструментов
Для пасынкования возьмите чистые ножницы или секатор, но перед этим обработайте инструменты спиртом. Маленьким пасынкам подойдут просто чистые руки.
Шаг второй — осмотр кустов
Теперь попробуйте найти все пасынки, начиная осматривать куст с самого низа. Особое внимание уделите пазухам, которые растут ниже первой плодовитой кисти.
Шаг третий — удаление пасынков
Осторожно отломайте пальцами побег или срежьте его, оставив пенек на один-два миллиметра.
Шаг четвертый — контроль за листьями
Обрежьте желтые или больные листья, а также листья, которые создают тень для плодов. Но делать это можно не более двух-трех за один раз.
Шаг пятый — дезинфекция инструментов
Обязательно после каждого куста дезинфицируйте инструменты, чтобы не передавать болезни с одного растения на другое.
Когда лучше пасынковать помидоры
Начинать пасынковать томаты нужно тогда, когда длина пасынков достигает четырех-пяти сантиметров. Обычно это происходит через две-три недели после того, как вы посадили рассаду в грунт. Однако, это зависит от того, какой сорт вы посадили и в каких условиях выращиваете помидоры.
Как часто нужно пасынковать томаты
Если у вас высокорослые помидоры, которые растут в теплицах, то проверять их нужно каждые пять-семь дней. В открытом грунте достаточно будет проверять один раз в десять или 14 дней.
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