Как правильно пасынковать помидоры на огороде — когда и как часто, советы дачникам

Человек, который держит ветку с помидорами на огороде. Фото: Pinterest

Все опытные дачники единогласно скажут, что помидоры нужно обязательно пасынковать, ведь эта процедура улучшает урожай. Чтобы не испортить рост и развитие томатов, узнайте, как правильно проводить эту процедуру, когда начинать и как часто это делать.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Как пасынковать помидоры, чтобы не испортить урожай

Шаг первый — подготовка инструментов

Для пасынкования возьмите чистые ножницы или секатор, но перед этим обработайте инструменты спиртом. Маленьким пасынкам подойдут просто чистые руки.

Шаг второй — осмотр кустов

Теперь попробуйте найти все пасынки, начиная осматривать куст с самого низа. Особое внимание уделите пазухам, которые растут ниже первой плодовитой кисти.

Урожай спелых помидоров на кусте. Фото: Decorexpro

Шаг третий — удаление пасынков

Осторожно отломайте пальцами побег или срежьте его, оставив пенек на один-два миллиметра.

Шаг четвертый — контроль за листьями

Обрежьте желтые или больные листья, а также листья, которые создают тень для плодов. Но делать это можно не более двух-трех за один раз.

Шаг пятый — дезинфекция инструментов

Обязательно после каждого куста дезинфицируйте инструменты, чтобы не передавать болезни с одного растения на другое.

Процедура пасынкования куста помидоров. Фото: скриншот с YouTube

Когда лучше пасынковать помидоры

Начинать пасынковать томаты нужно тогда, когда длина пасынков достигает четырех-пяти сантиметров. Обычно это происходит через две-три недели после того, как вы посадили рассаду в грунт. Однако, это зависит от того, какой сорт вы посадили и в каких условиях выращиваете помидоры.

Как часто нужно пасынковать томаты

Если у вас высокорослые помидоры, которые растут в теплицах, то проверять их нужно каждые пять-семь дней. В открытом грунте достаточно будет проверять один раз в десять или 14 дней.

Напомним, мы писали о том, когда и как обрывать листья на кустах помидоров, чтобы не испортить урожай.

Ранее мы рассказывали о том, почему помидоры не цветут и как спасти урожай на кустах.

Также мы сообщали о том, где на огороде нельзя сажать помидоры.