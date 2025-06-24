Як правильно поливати помідори в спеку — як часто і якою водою це робити, поради дачникам

Людина, яка поливає кущі з помідорами на городі. Фото: Nextnews

Коли надворі спекотно, волога з ґрунту під помідорами починає швидше випаровуватися, тому варто змінити процес поливу. Досвідчені дачники розповіли, як правильно зволожувати томати, а саме — як часто це робити і скільки води використовувати на кожен кущ.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як правильно потрібно поливати помідори

Як часто поливати томати

Запам’ятайте, що помідори потрібно поливати в міру висихання ґрунту — зазвичай це десь один або два рази на тиждень. Коли надворі спекотно, робити це варто раз або два рази на три-чотири дні, а інколи — на один-два дні.

Зволожені помідори на кущах. Фото: Pinterest

Коли і якою водою поливати томати

Досвідчені дачники не радять робити це занадто часто, адже надмірна кількість вологи може призвести до осипання плодів чи тріщин на них. Поливати помідори потрібно зранку чи ввечері, але не тоді, коли спекотно, оскільки в умовах високої температури волога одразу починає випаровуватися.

Також робити це категорично не можна холодною водою, адже від цього квіти і плоди на кущах помідорів почнуть осипатися. Вода для поливу повинна бути за температурою такою ж, як і температура повітря. А ще її потрібно заздалегідь набрати і залишити відстоятися, щонайменше, на 12 годин, але краще це робити джерельною або дощовою водою.

Полив кущів помідорів у теплиці. Фото: Pinterest

Якою кількістю води поливати томати

На один кущ помідорів варто використовувати десь п’ять літрів води. Під час цвітіння робити це варто трьома-чотирма літрами, а коли помідори на городі починають зав’язуватися, обсяг води для поливу кущів збільшують до п’яти літрів.

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