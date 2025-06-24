Как правильно поливать помидоры в жару — как часто и какой водой это делать, советы дачникам

Как часто поливать помидоры на огороде в жару — важные правила
Когда на улице жарко, влага из почвы под помидорами начинает быстрее испаряться, поэтому стоит изменить процесс полива. Опытные дачники рассказали, как правильно увлажнять томаты, а именно — как часто это делать и сколько воды использовать на каждый куст.
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Как правильно нужно поливать помидоры
Как часто поливать томаты
Запомните, что помидоры нужно поливать по мере высыхания почвы — обычно это где-то один или два раза в неделю. Когда на улице жарко, делать это стоит раз или два раза в три-четыре дня, а иногда — в один-два дня.
Когда и какой водой поливать томаты
Опытные дачники не советуют делать это слишком часто, ведь чрезмерное количество влаги может привести к осыпанию плодов или трещинам на них. Поливать помидоры нужно утром или вечером, но не тогда, когда жарко, поскольку в условиях высокой температуры влага сразу начинает испаряться.
Также делать это категорически нельзя холодной водой, ведь от этого цветы и плоды на кустах помидоров начнут осыпаться. Вода для полива должна быть по температуре такой же, как и температура воздуха. А еще ее нужно заранее набрать и оставить отстояться минимум на 12 часов, но лучше это делать родниковой или дождевой водой.
Каким количеством воды поливать томаты
На один куст помидоров стоит использовать около пяти литров воды. Во время цветения делать это следует тремя-четырьмя литрами, а когда помидоры на огороде начинают завязываться, объем воды для полива кустов увеличивают до пяти литров.
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