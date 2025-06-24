Как правильно поливать помидоры в жару — как часто и какой водой это делать, советы дачникам

Человек, который поливает кусты с помидорами на огороде. Фото: Nextnews

Когда на улице жарко, влага из почвы под помидорами начинает быстрее испаряться, поэтому стоит изменить процесс полива. Опытные дачники рассказали, как правильно увлажнять томаты, а именно — как часто это делать и сколько воды использовать на каждый куст.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как часто поливать томаты

Запомните, что помидоры нужно поливать по мере высыхания почвы — обычно это где-то один или два раза в неделю. Когда на улице жарко, делать это стоит раз или два раза в три-четыре дня, а иногда — в один-два дня.

Увлажненные помидоры на кустах. Фото: Pinterest

Когда и какой водой поливать томаты

Опытные дачники не советуют делать это слишком часто, ведь чрезмерное количество влаги может привести к осыпанию плодов или трещинам на них. Поливать помидоры нужно утром или вечером, но не тогда, когда жарко, поскольку в условиях высокой температуры влага сразу начинает испаряться.

Также делать это категорически нельзя холодной водой, ведь от этого цветы и плоды на кустах помидоров начнут осыпаться. Вода для полива должна быть по температуре такой же, как и температура воздуха. А еще ее нужно заранее набрать и оставить отстояться минимум на 12 часов, но лучше это делать родниковой или дождевой водой.

Полив кустов помидоров в теплице. Фото: Pinterest

Каким количеством воды поливать томаты

На один куст помидоров стоит использовать около пяти литров воды. Во время цветения делать это следует тремя-четырьмя литрами, а когда помидоры на огороде начинают завязываться, объем воды для полива кустов увеличивают до пяти литров.

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