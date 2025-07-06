Чим підживити помідори, щоб листя не жовтіло і не сохло — поради дачникам

Пожовкле листя на кущі помідорів на городі. Фото: Pinterest

Влітку на кущах помідорів часто жовтіє листя, після чого воно деформується і висихає. Якщо ви зіштовхнулися з цією проблемою і не хочете втратити врожай томатів, дізнайтеся, чим потрібно обов’язково підгодувати кущі цього овочу в літню пору року.

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Природний процес старіння

Інколи не потрібно шукати причини пожовтіння листя на кущах помідорів, адже в деяких випадках це може бути цілком природно. Якщо ви помітили, що на рослинах пожовтіли тільки нижні листочки, ймовірно, вони просто стали старими.

Пожовкле листя на кущах помідорів. Фото: Pinterest

Дефіцит азоту

Також буває так, що вашим кущам томатів просто не вистачає такого елементу, як азот. У такому випадку потрібно здійснити позакореневе підживлення сечовиною, яка активує процес фотосинтезу. Але будьте обережними, адже надмірна кількість азоту може призвести до того, що у ваших плодах почнуть накопичуватися шкідливі нітрати.

Грибкова інфекція

Якщо ви помітили, що верхня частина кущів помідорів перестає бути такою пружною, а нижні листки стають в’ялими, ймовірно, вони постраждали від грибкової інфекції. У такому випадку вам допоможе бордоська рідина, якою треба змочити листя з обох боків. А ще можете приготувати натуральний антисептик з таких інгредієнтів, як:

Молоко або сироватка — один літр

Йод — один-два мілілітри

Вода — десять літрів

Готовим розчином обприскуйте помідори впродовж липня двічі або тричі, адже він не лише знезаражує, а й підживлює кущі.

Обприскування помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Дефіцит кальцію чи заліза

Якщо на кущах помідорів жовтіє верхнє листя, а нижнє залишається зеленим, ймовірно, їм не вистачає кальцію. У такому випадку приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

Кальцієва селітра — 20 грамів

Вода — 10 літрів

Якщо посередині на листках і вздовж центральної жилки з’являються жовті плями, це означає, що помідорам не вистачає заліза. У такому випадку обробіть кущі одновідсотковим розчином залізного купоросу.

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