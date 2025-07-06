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Головна Дім На помідорах жовтіє і сохне листя — як врятувати врожай

На помідорах жовтіє і сохне листя — як врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 19:30
Чим підживити помідори, щоб листя не жовтіло і не сохло — поради дачникам
Пожовкле листя на кущі помідорів на городі. Фото: Pinterest

Влітку на кущах помідорів часто жовтіє листя, після чого воно деформується і висихає. Якщо ви зіштовхнулися з цією проблемою і не хочете втратити врожай томатів, дізнайтеся, чим потрібно обов’язково підгодувати кущі цього овочу в літню пору року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Природний процес старіння

Інколи не потрібно шукати причини пожовтіння листя на кущах помідорів, адже в деяких випадках це може бути цілком природно. Якщо ви помітили, що на рослинах пожовтіли тільки нижні листочки, ймовірно, вони просто стали старими.

Желтые листья помидоров
Пожовкле листя на кущах помідорів. Фото: Pinterest

Дефіцит азоту

Також буває так, що вашим кущам томатів просто не вистачає такого елементу, як азот. У такому випадку потрібно здійснити позакореневе підживлення сечовиною, яка активує процес фотосинтезу. Але будьте обережними, адже надмірна кількість азоту може призвести до того, що у ваших плодах почнуть накопичуватися шкідливі нітрати.

Грибкова інфекція

Якщо ви помітили, що верхня частина кущів помідорів перестає бути такою пружною, а нижні листки стають в’ялими, ймовірно, вони постраждали від грибкової інфекції. У такому випадку вам допоможе бордоська рідина, якою треба змочити листя з обох боків. А ще можете приготувати натуральний антисептик з таких інгредієнтів, як:

  • Молоко або сироватка — один літр
  • Йод — один-два мілілітри
  • Вода — десять літрів

Готовим розчином обприскуйте помідори впродовж липня двічі або тричі, адже він не лише знезаражує, а й підживлює кущі. 

Обработка помидоров
Обприскування помідорів на кущі. Фото: Pinterest

Дефіцит кальцію чи заліза

Якщо на кущах помідорів жовтіє верхнє листя, а нижнє залишається зеленим, ймовірно, їм не вистачає кальцію. У такому випадку приготуйте суміш з таких інгредієнтів, як:

  • Кальцієва селітра — 20 грамів
  • Вода — 10 літрів

Якщо посередині на листках і вздовж центральної жилки з’являються жовті плями, це означає, що помідорам не вистачає заліза. У такому випадку обробіть кущі одновідсотковим розчином залізного купоросу.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно поливати помідори на городі під час спеки. 

Раніше ми розповідали про те, як доглядати помідори, щоб отримати гарний врожай.

Також ми повідомляли про те, що не можна висаджувати біля помідорів на городі. 

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Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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