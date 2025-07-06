Чем подкормить помидоры, чтобы листья не желтели и не сохли — советы дачникам

На помидорах желтеют и сохнут листья — как спасти урожай
Летом на кустах помидоров часто желтеют листья, после чего они деформируются и высыхают. Если вы столкнулись с этой проблемой и не хотите потерять урожай томатов, узнайте, чем нужно обязательно подкормить кусты этого овоща в летнее время года.
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Почему желтеют и сохнут листья на помидорах — что с этим делать
Естественный процесс старения
Иногда не нужно искать причины пожелтения листьев на кустах помидоров, ведь в некоторых случаях это может быть вполне естественно. Если вы заметили, что на растениях пожелтели только нижние листочки, вероятно, они просто стали старыми.
Дефицит азота
Также бывает так, что вашим кустам томатов просто не хватает такого элемента, как азот. В таком случае нужно осуществить внекорневую подкормку мочевиной, которая активирует процесс фотосинтеза. Но будьте осторожны, ведь чрезмерное количество азота может привести к тому, что в ваших плодах начнут накапливаться вредные нитраты.
Грибковая инфекция
Если вы заметили, что верхняя часть кустов помидоров перестает быть такой упругой, а нижние листья становятся вялыми, вероятно, они пострадали от грибковой инфекции. В таком случае вам поможет бордосская жидкость, которой надо смочить листья с обеих сторон. А еще можете приготовить натуральный антисептик из таких ингредиентов, как:
- Молоко или сыворотка — один литр
- Йод — один-два миллилитра
- Вода — десять литров
Готовым раствором опрыскивайте помидоры в течение июля дважды или трижды, ведь он не только обеззараживает, но и подпитывает кусты.
Дефицит кальция или железа
Если на кустах помидоров желтеют верхние листья, а нижние остаются зелеными, вероятно, им не хватает кальция. В таком случае приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:
- Кальциевая селитра — 20 грамм
- Вода — 10 литров
Если посередине на листьях и вдоль центральной жилки появляются желтые пятна, это означает, что помидорам не хватает железа. В таком случае обработайте кусты однопроцентным раствором железного купороса.
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