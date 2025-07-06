Чем подкормить помидоры, чтобы листья не желтели и не сохли — советы дачникам

Пожелтевшие листья на кусте помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Летом на кустах помидоров часто желтеют листья, после чего они деформируются и высыхают. Если вы столкнулись с этой проблемой и не хотите потерять урожай томатов, узнайте, чем нужно обязательно подкормить кусты этого овоща в летнее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Естественный процесс старения

Иногда не нужно искать причины пожелтения листьев на кустах помидоров, ведь в некоторых случаях это может быть вполне естественно. Если вы заметили, что на растениях пожелтели только нижние листочки, вероятно, они просто стали старыми.

Пожелтевшие листья на кустах помидоров. Фото: Pinterest

Дефицит азота

Также бывает так, что вашим кустам томатов просто не хватает такого элемента, как азот. В таком случае нужно осуществить внекорневую подкормку мочевиной, которая активирует процесс фотосинтеза. Но будьте осторожны, ведь чрезмерное количество азота может привести к тому, что в ваших плодах начнут накапливаться вредные нитраты.

Грибковая инфекция

Если вы заметили, что верхняя часть кустов помидоров перестает быть такой упругой, а нижние листья становятся вялыми, вероятно, они пострадали от грибковой инфекции. В таком случае вам поможет бордосская жидкость, которой надо смочить листья с обеих сторон. А еще можете приготовить натуральный антисептик из таких ингредиентов, как:

Молоко или сыворотка — один литр

Йод — один-два миллилитра

Вода — десять литров

Готовым раствором опрыскивайте помидоры в течение июля дважды или трижды, ведь он не только обеззараживает, но и подпитывает кусты.

Опрыскивание помидоров на кусте. Фото: Pinterest

Дефицит кальция или железа

Если на кустах помидоров желтеют верхние листья, а нижние остаются зелеными, вероятно, им не хватает кальция. В таком случае приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

Кальциевая селитра — 20 грамм

Вода — 10 литров

Если посередине на листьях и вдоль центральной жилки появляются желтые пятна, это означает, что помидорам не хватает железа. В таком случае обработайте кусты однопроцентным раствором железного купороса.

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