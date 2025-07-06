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Главная Дом На помидорах желтеют и сохнут листья — как спасти урожай

На помидорах желтеют и сохнут листья — как спасти урожай

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 19:30
Чем подкормить помидоры, чтобы листья не желтели и не сохли — советы дачникам
Пожелтевшие листья на кусте помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Летом на кустах помидоров часто желтеют листья, после чего они деформируются и высыхают. Если вы столкнулись с этой проблемой и не хотите потерять урожай томатов, узнайте, чем нужно обязательно подкормить кусты этого овоща в летнее время года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему желтеют и сохнут листья на помидорах — что с этим делать

Естественный процесс старения

Иногда не нужно искать причины пожелтения листьев на кустах помидоров, ведь в некоторых случаях это может быть вполне естественно. Если вы заметили, что на растениях пожелтели только нижние листочки, вероятно, они просто стали старыми.

Желтые листья помидоров
Пожелтевшие листья на кустах помидоров. Фото: Pinterest

Дефицит азота

Также бывает так, что вашим кустам томатов просто не хватает такого элемента, как азот. В таком случае нужно осуществить внекорневую подкормку мочевиной, которая активирует процесс фотосинтеза. Но будьте осторожны, ведь чрезмерное количество азота может привести к тому, что в ваших плодах начнут накапливаться вредные нитраты.

Грибковая инфекция

Если вы заметили, что верхняя часть кустов помидоров перестает быть такой упругой, а нижние листья становятся вялыми, вероятно, они пострадали от грибковой инфекции. В таком случае вам поможет бордосская жидкость, которой надо смочить листья с обеих сторон. А еще можете приготовить натуральный антисептик из таких ингредиентов, как:

  • Молоко или сыворотка — один литр
  • Йод — один-два миллилитра
  • Вода — десять литров

Готовым раствором опрыскивайте помидоры в течение июля дважды или трижды, ведь он не только обеззараживает, но и подпитывает кусты.

Обработка помидоров
Опрыскивание помидоров на кусте. Фото: Pinterest

Дефицит кальция или железа

Если на кустах помидоров желтеют верхние листья, а нижние остаются зелеными, вероятно, им не хватает кальция. В таком случае приготовьте смесь из таких ингредиентов, как:

  • Кальциевая селитра — 20 грамм
  • Вода — 10 литров

Если посередине на листьях и вдоль центральной жилки появляются желтые пятна, это означает, что помидорам не хватает железа. В таком случае обработайте кусты однопроцентным раствором железного купороса.

Напомним, мы писали о том, как нужно поливать помидоры на огороде во время жары.

Ранее мы рассказывали о том, как ухаживать за помидорами, чтобы получить хороший урожай.

Также мы сообщали о том, что нельзя высаживать возле помидоров на огороде.

овощи советы помидоры народные методы эффективные способы томат
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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