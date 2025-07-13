Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім Помідори зріють і тріскаються — чому і як вчасно врятувати врожай

Помідори зріють і тріскаються — чому і як вчасно врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 16:54
Чому помідори на городі тріскаються — як врятувати врожай томатів, поради дачникам
Помідор із тріщиною на шкірці в руці людини. Фото: Pinterest

На жаль, далеко не у всіх дачників вдається виростити великі, міцні та соковиті помідори на своєму городі, адже інколи вони починають тріскатися. Досвідчені дачники пояснили, чому так відбувається і що робити, щоб вчасно врятувати врожай цього овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Чому на помідорах з’являються тріщини

Помідори можуть тріскатися через те, що ви їх неправильно поливали або підживлювали не тими добривами. Зазвичай ця проблема виникає тоді, коли томати починають дозрівати. Спочатку тріщини з’являються на шкірці, а потім переходять на м’якоть. 

Помидоры
Врожай стиглих помідорів на кущі. Фото: Freepik

Часто таке трапляється після того, як надворі був дощ, або після рясного поливу по закінченню посухи. Справа в тому, що плоди вже були напівстиглі, і тут раптом вони отримують багато вологи, від чого вони починають наливатися. В результаті м’якоть росте, але шкірка не встигає розтягнутися, внаслідок чого плід тріскається.

Трещины на помидорах
Тріщини на плодах помідорів на кущах. Фото: Plant Care Today

Як уникнути появи тріщин на помідорах

Полив помідорів

Щоб томати не тріскалися, стежте за тим, щоб земля не була сухою, особливо коли надворі спекотно. Поливайте кущі не щодня, але великою кількістю води двічі на тиждень з розрахунку п’ять-шість літрів на кожну рослину. Обов’язково робіть це відстояною теплою водою, щоб кущі не відчували стрес.

Підживлення помідорів

Щоб шкірка була міцнішою і більш еластичною, а томати не тріскалися, потрібно додати калію. Для приготування ефективної суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Сульфат калію — 20 грамів
  • Вода — десять літрів

Розчиніть засіб у воді та полийте по 0,5 або одному літру добрива кожен куш помідорів. Можете повторити цю процедуру за десять або 14 днів, але якщо дощитиме, краще цього не робити.

Нагадаємо, ми писали про те, чому на помідорах жовтіє і сохне листя і як це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, як категорично не можна поливати помідори на городі. 

Також ми повідомляли про те, як часто потрібно поливати помідори на городі під час спеки.

овочі поради город помідори ефективні способи томат
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації