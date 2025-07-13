Чому помідори на городі тріскаються — як врятувати врожай томатів, поради дачникам

Помідор із тріщиною на шкірці в руці людини. Фото: Pinterest

На жаль, далеко не у всіх дачників вдається виростити великі, міцні та соковиті помідори на своєму городі, адже інколи вони починають тріскатися. Досвідчені дачники пояснили, чому так відбувається і що робити, щоб вчасно врятувати врожай цього овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Чому на помідорах з’являються тріщини

Помідори можуть тріскатися через те, що ви їх неправильно поливали або підживлювали не тими добривами. Зазвичай ця проблема виникає тоді, коли томати починають дозрівати. Спочатку тріщини з’являються на шкірці, а потім переходять на м’якоть.

Врожай стиглих помідорів на кущі. Фото: Freepik

Часто таке трапляється після того, як надворі був дощ, або після рясного поливу по закінченню посухи. Справа в тому, що плоди вже були напівстиглі, і тут раптом вони отримують багато вологи, від чого вони починають наливатися. В результаті м’якоть росте, але шкірка не встигає розтягнутися, внаслідок чого плід тріскається.

Тріщини на плодах помідорів на кущах. Фото: Plant Care Today

Як уникнути появи тріщин на помідорах

Полив помідорів

Щоб томати не тріскалися, стежте за тим, щоб земля не була сухою, особливо коли надворі спекотно. Поливайте кущі не щодня, але великою кількістю води двічі на тиждень з розрахунку п’ять-шість літрів на кожну рослину. Обов’язково робіть це відстояною теплою водою, щоб кущі не відчували стрес.

Підживлення помідорів

Щоб шкірка була міцнішою і більш еластичною, а томати не тріскалися, потрібно додати калію. Для приготування ефективної суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Сульфат калію — 20 грамів

Вода — десять літрів

Розчиніть засіб у воді та полийте по 0,5 або одному літру добрива кожен куш помідорів. Можете повторити цю процедуру за десять або 14 днів, але якщо дощитиме, краще цього не робити.

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