Почему помидоры на огороде трескаются — как спасти урожай томатов, советы дачникам

Помидор с трещиной на кожуре в руке человека. Фото: Pinterest

К сожалению, далеко не у всех дачников удается вырастить большие, крепкие и сочные помидоры на своем огороде, ведь иногда они начинают трескаться. Опытные дачники объяснили, почему так происходит и что делать, чтобы вовремя спасти урожай этого овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Почему на помидорах появляются трещины

Помидоры могут трескаться из-за того, что вы их неправильно поливали или подкармливали не теми удобрениями. Обычно эта проблема возникает тогда, когда томаты начинают созревать. Сначала трещины появляются на кожуре, а затем переходят на мякоть.

Урожай спелых помидоров на кусте. Фото: Freepik

Часто такое случается после того, как на улице был дождь, или после обильного полива по окончанию засухи. Дело в том, что плоды уже были полузрелые, и тут вдруг они получают много влаги, от чего они начинают наливаться. В результате мякоть растет, но кожица не успевает растянуться, вследствие чего плод трескается.

Трещины на плодах помидоров на кустах. Фото: Plant Care Today

Как избежать появления трещин на помидорах

Полив помидоров

Чтобы томаты не трескались, следите за тем, чтобы земля не была сухой, особенно когда на улице жарко. Поливайте кусты не ежедневно, но большим количеством воды дважды в неделю из расчета пять-шесть литров на каждое растение. Обязательно делайте это отстоянной теплой водой, чтобы кусты не испытывали стресс.

Подкормка помидоров

Чтобы кожица была более крепкой и эластичной, а томаты не трескались, нужно добавить калия. Для приготовления эффективной смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Сульфат калия — 20 грамм

Вода — десять литров

Растворите средство в воде и полейте по 0,5 или одному литру удобрения каждый куст помидоров. Можете повторить эту процедуру через десять или 14 дней, но если будет дождь, лучше этого не делать.

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