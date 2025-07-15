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Формирование кустов помидоров — как не потерять урожай

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 22:33
Как правильно формировать кусты помидоров на огороде — советы дачникам
Формирование куста помидоров и урожай томатов на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый опытный дачник знает, что одним из главных "составляющих" хорошего урожая помидоров является формирование кустов. Узнайте, как нужно это делать, чтобы не навредить растениям и вырастить на своем огороде вкусный урожай сочных томатов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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От того, как вы сформируете кусты томатов на огороде, зависит то, какой урожай вы в конце концов получите. Главной задачей этого процесса является правильное распознавание и оставление побегов, которые в будущем порадуют хорошим урожаем и дадут больше всего плодов.

Узнайте, как это правильно сделать, чтобы не потерять урожай и вырастить вкусные помидоры на своем огороде.

Помидоры
Урожай помидоров на кустах на огороде. Фото: Pinterest

Как формировать кусты помидоров на огороде

Самый главный и самый сильный пасынок на кустах помидоров расположен над первой цветочной завязью, поэтому его лучше не обрезать. Дело в том, что этот пасынок становится вторым стволом и радует почти четвертью от всего урожая на кустах. Чтобы распознать этот росток, найдите самый толстый из них.

Далее найдите пасынок, который расположен в центре куста с помидорами, — он обычно появляется между третьей и четвертой завязью. На этом побеге вырастает большое количество листьев для питания и завязываются плоды томатов.

Следующий пасынок растет в нижней части растения, но в августе его надо уже удалить. Дело в том, что этот третий росток забирает нужное питание у других пасынков, на которых быстрее формируются плоды помидоров на кустах.

Формирование помидоров
Обрезка пасынков на кусте помидоров. Фото: Pinterest

Что надо знать о формировании кустов помидоров

При формировании кустов с томатами стоит воспользоваться техникой неполного удаления. Вместо того, чтобы убирать ненужные пасынки под корень, прищипните лишь верхушки кустов, оставив по два-три листочка на растении.

Напомним, мы писали о том, почему нужно обрывать листья на кустах помидоров, как и когда это делать.

Ранее мы рассказывали о том, почему на кустах помидоров желтеют и сохнут листья и как это исправить.

Также мы сообщали о том, как категорически нельзя поливать помидоры на огороде.

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Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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