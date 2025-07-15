Как правильно формировать кусты помидоров на огороде — советы дачникам

Формирование куста помидоров и урожай томатов на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Каждый опытный дачник знает, что одним из главных "составляющих" хорошего урожая помидоров является формирование кустов. Узнайте, как нужно это делать, чтобы не навредить растениям и вырастить на своем огороде вкусный урожай сочных томатов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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От того, как вы сформируете кусты томатов на огороде, зависит то, какой урожай вы в конце концов получите. Главной задачей этого процесса является правильное распознавание и оставление побегов, которые в будущем порадуют хорошим урожаем и дадут больше всего плодов.

Узнайте, как это правильно сделать, чтобы не потерять урожай и вырастить вкусные помидоры на своем огороде.

Урожай помидоров на кустах на огороде. Фото: Pinterest

Как формировать кусты помидоров на огороде

Самый главный и самый сильный пасынок на кустах помидоров расположен над первой цветочной завязью, поэтому его лучше не обрезать. Дело в том, что этот пасынок становится вторым стволом и радует почти четвертью от всего урожая на кустах. Чтобы распознать этот росток, найдите самый толстый из них.

Далее найдите пасынок, который расположен в центре куста с помидорами, — он обычно появляется между третьей и четвертой завязью. На этом побеге вырастает большое количество листьев для питания и завязываются плоды томатов.

Следующий пасынок растет в нижней части растения, но в августе его надо уже удалить. Дело в том, что этот третий росток забирает нужное питание у других пасынков, на которых быстрее формируются плоды помидоров на кустах.

Обрезка пасынков на кусте помидоров. Фото: Pinterest

Что надо знать о формировании кустов помидоров

При формировании кустов с томатами стоит воспользоваться техникой неполного удаления. Вместо того, чтобы убирать ненужные пасынки под корень, прищипните лишь верхушки кустов, оставив по два-три листочка на растении.

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