Чим треба підживити помідори на городі в липні 2025 — ефективні народні добрива, поради дачникам

Людина, яка обприскує кущі з помідорами на городі. Фото: Pinterest

Всі рослини на городі, зокрема, і помідори потребують гарного живлення, яке насичує їх всіма необхідними корисними елементами. Досвідчені дачники розповіли, якими безпечними народними добривами варто підгодувати томати на городі в липні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Стиглі помідори на кущі на городі. Фото: Truc Mania

У липні 2025 року дачники рекомендують звернути увагу на засоби, які сприяють правильному дозріванню помідорів, зміцнюють листя і знижують ризик розвитку захворювань.

Підживлення кущів з помідорами на городі. Фото: Pinterest

Чим потрібно удобрити помідори на городі в липні 2025 року — народні засоби

Деревна зола

Для приготування ефективного добрива для підживлення кущів томатів на городі візьміть такі інгредієнти, як:

Деревна зола — 500 грамів

Окріп — п’ять літрів

Вода для розведення — десять літрів

Йод — десять крапель

Залийте золу окропом, залиште суміш настоятися на 12-14 годин, після чого розведіть у воді та додайте йод.

Борна кислота

Щоб приготувати гарне ефективне добрива з цього аптечного засобу, візьміть такі інгредієнти,я к:

Борна кислота — два-п’ять грамів

Тепла вода — десять літрів

Додайте кислоту у воду та обприскайте кущі з помідорами по листю або полийте їх під корінь.

Кропива

До складу кропиви входить велика кількість мікроелементів, які стимулюють ріст плодів на кущах. Для того, щоб приготувати гарну суміш, залийте водою зелену масу кропиви і залиште настоятися на дві-три доби, після чого процідіть настій і розведіть його у пропорції один до десяти.

Сироватка

Цей засіб не тільки гарно підживлює помідори, а й вважається чудовою профілактикою фітофторозу, від якого часто страждають томати. Для приготування добрива візьміть такі інгредієнти, як:

Сироватка — один літр

Вода — десять літрів

Йод — від десяти до 15 крапель

Додайте сироватку у воду та накапайте туди йоду, після чого підживіть кущі помідорів на городі.

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