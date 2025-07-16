Чем надо подкормить помидоры на огороде в июле 2025 — эффективные народные удобрения, советы дачникам

Человек, который опрыскивает кусты с помидорами на огороде. Фото: Pinterest

Все растения на огороде, в частности, и помидоры нуждаются в хорошем питании, которое насыщает их всеми необходимыми полезными элементами. Опытные дачники рассказали, какими безопасными народными удобрениями стоит подкормить томаты на огороде в июле 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Народные удобрения не менее эффективны, чем обычные препараты из магазина, однако, они часто не так агрессивны к земле и являются абсолютно безопасными для окружающей среды.

Спелые помидоры на кусте на огороде. Фото: Truc Mania

В июле 2025 года дачники рекомендуют обратить внимание на средства, которые способствуют правильному созреванию помидоров, укрепляют листья и снижают риск развития заболеваний.

Подкормка кустов с помидорами на огороде. Фото: Pinterest

Чем нужно удобрить помидоры на огороде в июле 2025 года — народные средства

Древесная зола

Для приготовления эффективного удобрения для подкормки кустов томатов на огороде возьмите такие ингредиенты, как:

Древесная зола — 500 грамм

Кипяток — пять литров

Вода для разведения — десять литров

Йод — десять капель

Залейте золу кипятком, оставьте смесь настояться на 12-14 часов, после чего разведите в воде и добавьте йод.

Борная кислота

Чтобы приготовить хорошее эффективное удобрения из этого аптечного средства, возьмите такие ингредиенты, как:

Борная кислота — два-пять грамм

Теплая вода — десять литров

Добавьте кислоту в воду и опрыскайте кусты с помидорами по листьям или полейте их под корень.

Крапива

В состав крапивы входит большое количество микроэлементов, которые стимулируют рост плодов на кустах. Для того, чтобы приготовить хорошую смесь, залейте водой зеленую массу крапивы и оставьте настояться на двое-трое суток, после чего процедите настой и разведите его в пропорции один к десяти.

Сыворотка

Это средство не только хорошо подпитывает помидоры, но и считается отличной профилактикой фитофтороза, от которого часто страдают томаты. Для приготовления удобрения возьмите такие ингредиенты, как:

Сыворотка — один литр

Вода — десять литров

Йод — от десяти до 15 капель

Добавьте сыворотку в воду и накапайте туда йода, после чего подкормите кусты помидоров на огороде.

Напомним, мы писали о том, почему помидоры на огороде начинают трескаться и как спасти урожай.

Ранее мы рассказывали о том, как категорически нельзя поливать помидоры на огороде.

Также мы сообщали о том, чем нужно обработать помидоры на огороде во время цветения.