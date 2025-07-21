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Головна Дім Помідори гниють на городі — як врятувати врожай від хвороби

Помідори гниють на городі — як врятувати врожай від хвороби

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 16:54
Що робити з помідорами на городі, якщо вони гниють — ефективні засоби, поради дачникам
Гнилий плід помідора на кущі. Фото: Greenhouse Grower

Наявність сірої гнилі на помідорах — це одна з найголовніших проблем для цих овочів, якої не так вже і легко позбутися. Проте досвідчений дачник розповів, які препарати допоможуть з легкістю вилікувати захворілі томати, щоб врятувати їхній врожай.

Про це розповідають на каналі Agro Star в YouTube.

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Які розпізнати сіру гниль на помідорах

Якщо ви помітили, що на плодах помідорів почали з’являтися сірі або сіро-коричневі плями, які з часом збільшуються в розмірі, або сірий пухнастий наліт, це означає, що овочі постраждали від сірої гнилі. Ще одними ознаками розвитку цього захворювання є м’які та гнилі плоди.

До того ж від сірої гнилі на листях і стеблах рослин з помідорами з’являються бурі та мокнучі плями, які з часом покриваються сірим нальотом. А ще рослини починають в’янути і відмирати або ж взагалі гинути.

Зазвичай сіра гниль розвивається при підвищеній волозі та недостатній вентиляції. Ця хвороба може розвиватися через якісь пошкодження механічного плану. Наприклад, ви обривали листя або надворі був град, який нашкодив кущам томатів.

Серая гниль на помидоре
Ознака наявності сірої гнилі на плоді помідорів. Фото: Decorexpro

Як боротися із сірою гниллю на помідорах

Дачник з досвідом розповів, що існують певні препарати, які допоможуть вашим помідорам врятуватися від сірої гнилі. Йдеться про звичайні фунгіциди, які допоможуть ефективно і водночас безпечно боротися з цією проблемою.

Найкращим варіантом буде препарат "Світч", але його потрібно змішати з водою у таких пропорціях:

  • Препарат — десять грамів
  • Вода — десять літрів

Почекайте кілька днів після цієї обробки і скористайтеся іншим препаратом під назвою "Ревус Топ", який призначений для боротьби з фітофторою. Для цього змішайте між собою:

  • Препарат — шість мілілітрів
  • Воду — п’ять літрів

Нагадаємо, ми писали про те, чому треба розкладати пасинки помідорів навколо кущів смородини на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживити помідори на городі в липні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, як правильно формувати кущі помідорів на городі.

овочі поради помідори ефективні способи томат
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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