Что делать с помидорами на огороде, если они гниют — эффективные средства, советы дачникам

Гнилой плод помидора на кусте. Фото: Greenhouse Grower

Наличие серой гнили на помидорах — это одна из самых главных проблем для этих овощей, от которой не так уж и легко избавиться. Однако, опытный дачник рассказал, какие препараты помогут с легкостью вылечить заболевшие томаты, чтобы спасти их урожай.

Об этом рассказывают на канале Agro Star в YouTube.

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Если вы заметили, что на плодах помидоров начали появляться серые или серо-коричневые пятна, которые со временем увеличиваются в размере, или серый пушистый налет, это значит, что овощи пострадали от серой гнили. Еще одними признаками развития этого заболевания являются мягкие и гнилые плоды.

К тому же от серой гнили на листьях и стеблях растений с помидорами появляются бурые и мокнущие пятна, которые со временем покрываются серым налетом. А еще растения начинают увядать и отмирать или же вообще погибать.

Обычно серая гниль развивается при повышенной влаге и недостаточной вентиляции. Эта болезнь может развиваться из-за каких-то повреждений механического плана. Например, вы обрывали листья или на улице был град, который навредил кустам томатов.

Признак наличия серой гнили на плоде помидоров. Фото: Decorexpro

Как бороться с серой гнилью на помидорах

Дачник с опытом рассказал, что существуют определенные препараты, которые помогут вашим помидорам спастись от серой гнили. Речь идет об обычных фунгицидах, которые помогут эффективно и, в то же время, безопасно бороться с этой проблемой.

Самым лучшим вариантом будет препарат "Свитч", но его нужно смешать с водой в таких пропорциях, как:

Препарат — десять грамм

Вода — десять литров

Подождите несколько дней после этой обработки и воспользуйтесь другим препаратом под названием "Ревус Топ", который предназначен для борьбы с фитофторой. Для этого смешайте между собой:

Препарат — шесть миллилитров

Воду — пять литров

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