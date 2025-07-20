Які сорти помідорів посадити на городі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам

Дачниця, яка зриває помідори з кущів на городі. Фото: Pause Maison

Якщо ви хочете зібрати зі свого городу великий врожай смачних і соковитих помідорів, вам потрібно вибрати правильні сорти. Досвідчені дачники розповіли, які гібриди томатів краще садити на своїй ділянці, щоб вони тішили смачними плодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Сорт "Бичаче серце"

Помідори цього сорту виростають найсолодшими, а важать вони всього від 300 до 500 грамів. А ще цей сорт дає великий врожай, гарно себе почуває на бідних ґрунтах і не потребує особливого догляду. Однак, він дуже боїться різких перепадів температури надворі.

Кілька різних сортів помідорів. Фото: Pinterest

Сорт "Зінуля"

Цей сорт дає перший врожай доволі рано, а його плоди виростають рожевими, дуже солодкими і соковитими. На одному кущі ви можете зібрати багато плодів, які абсолютно не бояться заморозків, посухи, захворювань і набридливих шкідників.

Сорт "Медовий Спас"

Томати цього сорту стигнуть доволі рано, виростають жовтого кольору і великого розміру. А ще вони дуже солодкі, м’ясисті та соковиті, а також мають легкий карамальний присмак. Цей сорт стійкий до захворювань і шкідників, а також не потребує особливого догляду. З одного куща ви зберете до п’яти кілограмів плодів, але рослини варто підв’язувати.

Помідори різних сортів у ящику. Фото: Freepik

Сорт "Монгольський карлик"

Цей сорт рано дає врожай, не потребує особливого догляду, підв’язування і пасинкування. Але розсаду помідорів такого сорту варто садити на відстані, щоб кущі вільно росли і розвивалися. З одного куща можна зібрати до чотирьох кілограмів великих, солодких і м'ясистих помідорів.

Сорт "Орлине серце"

Цей ранній сорт дає великий врожай рожевих, великих і солодких помідорів, які зовні нагадують серця. А ще сорт не потребує особливого догляду, стійкий до посухи, але не любить заморозки. Завдяки тому, що такі помідори виростають дуже соковитими, з плодів виходить смачний томатний сік.

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