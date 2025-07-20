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Головна Дім Ці п'ять сортів помідорів дають найкращий врожай — що посадити

Ці п'ять сортів помідорів дають найкращий врожай — що посадити

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 03:13
Які сорти помідорів посадити на городі, щоб зібрати великий врожай — поради дачникам
Дачниця, яка зриває помідори з кущів на городі. Фото: Pause Maison

Якщо ви хочете зібрати зі свого городу великий врожай смачних і соковитих помідорів, вам потрібно вибрати правильні сорти. Досвідчені дачники розповіли, які гібриди томатів краще садити на своїй ділянці, щоб вони тішили смачними плодами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкращі сорти помідорів для посадки на городі 

Сорт "Бичаче серце"

Помідори цього сорту виростають найсолодшими, а важать вони всього від 300 до 500 грамів. А ще цей сорт дає великий врожай, гарно себе почуває на бідних ґрунтах і не потребує особливого догляду. Однак, він дуже боїться різких перепадів температури надворі.

Помидоры
Кілька різних сортів помідорів. Фото: Pinterest

Сорт "Зінуля"

Цей сорт дає перший врожай доволі рано, а його плоди виростають рожевими, дуже солодкими і соковитими. На одному кущі ви можете зібрати багато плодів, які абсолютно не бояться заморозків, посухи, захворювань і набридливих шкідників. 

Сорт "Медовий Спас"

Томати цього сорту стигнуть доволі рано, виростають жовтого кольору і великого розміру. А ще вони дуже солодкі, м’ясисті та соковиті, а також мають легкий карамальний присмак. Цей сорт стійкий до захворювань і шкідників, а також не потребує особливого догляду. З одного куща ви зберете до п’яти кілограмів плодів, але рослини варто підв’язувати.

Сорты помидоров
Помідори різних сортів у ящику. Фото: Freepik

Сорт "Монгольський карлик"

Цей сорт рано дає врожай, не потребує особливого догляду, підв’язування і пасинкування. Але розсаду помідорів такого сорту варто садити на відстані, щоб кущі вільно росли і розвивалися. З одного куща можна зібрати до чотирьох кілограмів великих, солодких і м'ясистих помідорів.

Сорт "Орлине серце"

Цей ранній сорт дає великий врожай рожевих, великих і солодких помідорів, які зовні нагадують серця. А ще сорт не потребує особливого догляду, стійкий до посухи, але не любить заморозки. Завдяки тому, що такі помідори виростають дуже соковитими, з плодів виходить смачний томатний сік.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно формувати кущі помідорів на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чому помідори починають тріскатися на городі. 

Також ми повідомляли про те, навіщо обривати листя на кущах помідорів, коли і як це робити.

овочі город помідори томат сорт
Христина Кучугурна - Редактор
Автор:
Христина Кучугурна
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