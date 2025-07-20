Какие сорта помидоров посадить на огороде, чтобы собрать большой урожай — советы дачникам

Дачница, которая срывает помидоры с кустов на огороде. Фото: Pause Maison

Если вы хотите собрать со своего огорода большой урожай вкусных и сочных помидоров, вам нужно выбрать правильные сорта. Опытные дачники рассказали, какие гибриды томатов лучше сажать на своем участке, чтобы они радовали вкусными плодами.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорт "Бычье сердце"

Помидоры этого сорта вырастают самыми сладкими, а весят они всего от 300 до 500 грамм. А еще этот сорт дает большой урожай, хорошо себя чувствует на бедных почвах и не требует особого ухода. Однако, он очень боится резких перепадов температуры на улице.

Несколько разных сортов помидоров. Фото: Pinterest

Сорт "Зинуля"

Этот сорт дает первый урожай довольно рано, а его плоды вырастают розовыми, очень сладкими и сочными. На одном кусте вы можете собрать много плодов, которые совершенно не боятся заморозков, засухи, заболеваний и надоедливых вредителей.

Сорт "Медовый Спас"

Томаты этого сорта созревают довольно рано, вырастают желтого цвета и большого размера. А еще они очень сладкие, мясистые и сочные, а также имеют легкий карамельный привкус. Этот сорт устойчив к заболеваниям и вредителям, а также не требует особого ухода. С одного куста вы соберете до пяти килограмм плодов, но растения стоит подвязывать.

Помидоры разных сортов в ящике. Фото: Freepik

Сорт "Монгольский карлик"

Этот сорт рано дает урожай, не требует особого ухода, подвязывания и пасынкования. Но рассаду помидоров такого сорта стоит сажать на расстоянии, чтобы кусты свободно росли и развивались. С одного куста можно собрать до четырех килограмм крупных, сладких и мясистых помидоров.

Сорт "Орлиное сердце"

Этот ранний сорт дает большой урожай розовых, крупных и сладких помидоров, которые внешне напоминают сердца. А еще сорт не требует особого ухода, устойчив к засухе, но не любит заморозки. Благодаря тому, что такие помидоры вырастают очень сочными, из плодов получается вкусный томатный сок.

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