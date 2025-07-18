Як покращити врожай смородини за допомогою пасинків помідорів — поради дачникам

Пасинки на кущі помідорів і врожай смородини. Фото: колаж Новини.LIVE

Виявляється, звичайні помідори здатні покращити врожай смородини, якщо їхні пасинки після обрізки розкладати навколо кущів з ягодами. Досвідчені дачники пояснили, чому потрібно обов’язково це зробити і яку користь томатні пасинки приносять цим чагарникам на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Зазвичай після обрізки кущів з помідорами залишається велика кількість залишків пасинків, але їх не варто одразу позбавлятися. Справа в тому, що ці пасинки ще можуть принести користь вашому городу, тому краще їх скласти в одну купу і використати, як слід.

Обрізка пасинків на кущах помідорів на городі. Фото: Pinterest

Дачники наголошують, що пасинки з кущів томатів можуть допомогти виростити гарний врожай смородини. Дізнайтеся, яку саме користь приносять пасинки і як ними можна покращити кількість і якість смородини.

Врожай смородини на кущі на городі. Фото: Epic Gardening

Як пасинками помідорів можна покращити врожай смородини

Захист від шкідників

Виявляється, щоб покращити врожай цих ягід, потрібно розкласти залишки пасинків томатів під кущами. Справа в тому, що ці частини мають доволі свіжий і яскраво виражений запах, який відлякує певних видів шкідників. Особливо це стосується попелиці, які не переносять цього аромату.

Тому розкладіть пасинки навколо смородинових кущів, щоб вони могли самостійно очистити себе від набридливих шкідників. До речі, цей спосіб можна використати не лише для смородини, а й для інших рослин на городі.

Покращення якості ґрунту

Крім того, що пасинки помідорів захищають смородину від шкідників, вони ще покращують родючість ґрунту. Справа в тому, що бадилля томатів буде повільно розкладатися під землею, віддаючи їй поживні елементи.

Нагадаємо, ми писали про те, чим потрібно підживити смородину на городі в липні 2025 року.

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Також ми повідомляли про те, як можна захистити кущі смородини від осипання ягід.