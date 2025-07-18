Как улучшить урожай смородины с помощью пасынков помидоров — советы дачникам

Пасынки на кусте помидоров и урожай смородины. Фото: коллаж Новини.LIVE

Оказывается, обычные помидоры способны улучшить урожай смородины, если их пасынки после обрезки раскладывать вокруг кустов с ягодами. Опытные дачники объяснили, почему нужно обязательно это сделать и какую пользу томатные пасынки приносят этим кустарникам на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Обычно после обрезки кустов с помидорами остается большое количество остатков пасынков, но от них не стоит сразу избавляться. Дело в том, что эти пасынки еще могут принести пользу вашему огороду, поэтому лучше их сложить в одну кучу и использовать, как следует.

Обрезка пасынков на кустах помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Дачники отмечают, что пасынки с кустов томатов могут помочь вырастить хороший урожай смородины. Узнайте, какую именно пользу приносят пасынки и как ими можно улучшить количество и качество смородины.

Урожай смородины на кусте на огороде. Фото: Epic Gardening

Как пасынками помидоров можно улучшить урожай смородины

Защита от вредителей

Оказывается, чтобы улучшить урожай этих ягод, нужно разложить остатки пасынков томатов под кустами. Дело в том, что эти части имеют довольно свежий и ярко выраженный запах, который отпугивает определенных видов вредителей. Особенно это касается тли, которые не переносят этого аромата.

Поэтому разложите пасынки вокруг смородиновых кустов, чтобы они могли самостоятельно очистить себя от надоедливых вредителей. Кстати, этот способ можно использовать не только для смородины, но и для других растений на огороде.

Улучшение качества почвы

Кроме того, что пасынки помидоров защищают смородину от вредителей, они еще улучшают плодородие почвы. Дело в том, что ботва томатов будет медленно разлагаться под землей, отдавая ей питательные элементы.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подкормить смородину на огороде в июле 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит закопать под кустами смородины для улучшения урожая.

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