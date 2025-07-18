Як правильно обрізати смородину влітку 2025 — навіщо і коли це робити, поради дачникам

Дачниця, яка обрізає кущ смородини на городі. Фото: Gardeningetc

Після того, як ви закінчили збирати врожай смородини на городі, потрібно обов’язково її обрізати. Досвідчені дачники пояснили, чи потрібно це робити в літню пору року, коли саме проводити цю процедуру і як правильно цим займатися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Навіть після того, як ви зібрали врожай смородини на кущах, їх потрібно продовжити доглядати, щоб закласти майбутній врожай. Одним з головних етапів є обрізка смородини влітку. Дізнайтеся, чи потрібно проводити цю процедуру влітку, коли і як це робити, щоб врожай вийшов "на славу".

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Врожай стиглої смородини на гілці куща. Фото: Pinterest

Чому треба обрізати смородинові кущі влітку

Влітку обрізка стимулює ріст нових пагонів на кущах смородини, які в подальшому дадуть більше врожаю. Також ця процедура потрібна для санітарних цілей і допоможе уникнути розвитку захворювань на ягідних чагарниках.

Коли потрібно обрізати смородину влітку

В ідеалі обрізати смородину наприкінці червня чи на початку липня, коли врожай вже зібраний. У цей період чагарники краще ростуть, а на пагонах з’являються нові верхівки. Якщо обрізати їх, на кущах можуть з’явитися бічні гілочки.

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Але проводити цю процедуру краще тоді, коли надворі спекотно, адже в такому випадку зрізи швидше підсихатимуть.

Процедура обрізки куща смородини на городі. Фото: Pinterest

Як правильно обрізати кущі смородини влітку

Обрізати смородину потрібно секатором або чистими і гострими садовими ножицями, але перед процедурою треба обов’язково обробити інструмент. Обрізайте верхівки молодих пагонів, якщо їхня довжина вже перевищує десять сантиметрів.

Видаляти потрібно десь половину такої верхівки, а також важливо зрізати сухі, пошкоджені або захворілі гілки на кущах смородини.

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