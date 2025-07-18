Як правильно обрізати смородину влітку 2025 — навіщо і коли це робити, поради дачникам

Обрізка смородини влітку 2025 — навіщо, коли і як це робити
Після того, як ви закінчили збирати врожай смородини на городі, потрібно обов’язково її обрізати. Досвідчені дачники пояснили, чи потрібно це робити в літню пору року, коли саме проводити цю процедуру і як правильно цим займатися.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Навіть після того, як ви зібрали врожай смородини на кущах, їх потрібно продовжити доглядати, щоб закласти майбутній врожай. Одним з головних етапів є обрізка смородини влітку. Дізнайтеся, чи потрібно проводити цю процедуру влітку, коли і як це робити, щоб врожай вийшов "на славу".
Чому треба обрізати смородинові кущі влітку
Влітку обрізка стимулює ріст нових пагонів на кущах смородини, які в подальшому дадуть більше врожаю. Також ця процедура потрібна для санітарних цілей і допоможе уникнути розвитку захворювань на ягідних чагарниках.
Коли потрібно обрізати смородину влітку
В ідеалі обрізати смородину наприкінці червня чи на початку липня, коли врожай вже зібраний. У цей період чагарники краще ростуть, а на пагонах з’являються нові верхівки. Якщо обрізати їх, на кущах можуть з’явитися бічні гілочки.
Але проводити цю процедуру краще тоді, коли надворі спекотно, адже в такому випадку зрізи швидше підсихатимуть.
Як правильно обрізати кущі смородини влітку
Обрізати смородину потрібно секатором або чистими і гострими садовими ножицями, але перед процедурою треба обов’язково обробити інструмент. Обрізайте верхівки молодих пагонів, якщо їхня довжина вже перевищує десять сантиметрів.
Видаляти потрібно десь половину такої верхівки, а також важливо зрізати сухі, пошкоджені або захворілі гілки на кущах смородини.
Нагадаємо, ми писали про те, що треба закопати під кущами смородини, щоб покращити її врожай.
Раніше ми розповідали про те, що не можна садити біля смородини, щоб не зіпсувати врожай.
Також ми повідомляли про те, яку квітку посадити біля смородини, щоб захистити її від мурах.
Читайте Новини.LIVE!