Как правильно обрезать смородину летом 2025 — зачем и когда это делать, советы дачникам

Дачница, которая обрезает куст смородины на огороде. Фото: Gardeningetc

После того, как вы закончили собирать урожай смородины на огороде, нужно обязательно ее обрезать. Опытные дачники объяснили, нужно ли это делать в летнее время года, когда именно проводить эту процедуру и как правильно этим заниматься.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Даже после того, как вы собрали урожай смородины на кустах, за ними нужно продолжить ухаживать, чтобы заложить будущий урожай. Одним из главных этапов является обрезка смородины летом. Узнайте, нужно ли проводить эту процедуру летом, когда и как это делать, чтобы урожай получился "на славу".

Урожай спелой смородины на ветке куста. Фото: Pinterest

Почему надо обрезать смородиновые кусты летом

Летом обрезка стимулирует рост новых побегов на кустах смородины, которые в дальнейшем дадут больше урожая. Также эта процедура нужна для санитарных целей и поможет избежать развития заболеваний на ягодных кустарниках.

Когда нужно обрезать смородину летом

В идеале обрезать смородину в конце июня или в начале июля, когда урожай уже собран. В этот период кустарники лучше растут, а на побегах появляются новые верхушки. Если обрезать их, на кустах могут появиться боковые веточки.

Но проводить эту процедуру лучше тогда, когда на улице жарко, ведь в таком случае срезы быстрее подсыхают.

Процедура обрезки куста смородины на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно обрезать кусты смородины летом

Обрезать смородину нужно секатором или чистыми и острыми садовыми ножницами, но перед процедурой надо обязательно обработать инструмент. Обрезайте верхушки молодых побегов, если их длина уже превышает десять сантиметров.

Удалять нужно где-то половину такой верхушки, а также важно срезать сухие, поврежденные или заболевшие ветки на кустах смородины.

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