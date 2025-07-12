Чим треба підживити смородину в липні 2025 — поради дачникам

Збір врожаю смородини з куща. Фото: Freepik

Підживлення — це один з головних етапів вирощування тієї чи іншої рослини, зокрема, і смородини. Щоб виростити гарний і смачний врожай на цих ягідних чагарниках, необхідно знати, якими добривами потрібно полити їх у липні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Шкірка бананів

Для того, щоб приготувати ефективне добриво з бананових шкірок, вам потрібно взяти залишки бананів, ретельно їх промити і нарізати кубиками по одному чи півтора сантиметра. Залийте шкірку водою так, щоб на одну йшло один літр рідини.

Контейнер із приготовленою сумішшю закрийте кришкою і поставте у тепле місце на чотири-шість днів. Щодня ретельно перемішуйте готовий розчин. Після настоювання процідіть добриво і розбавте водою у пропорції один до двох.

Поливайте кожен кущ трьома літрами отриманого настою, але перед підживленням обов’язково зволожте землю.

Процедура підживлення кущів смородини на городі. Фото: скриншот з YouTube

Нашатирний спирт

Щоб приготувати ефективне рідке добриво для підживлення, вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Нашатирний спирт — 40 мілілітрів

Вода — десять літрів

Додайте спирт у воду та розлийте отриману суміш у лунки навколо стовбурового кола смородини. Але обов’язково після цього закопайте лунки, щоб аміак не випаровувався.

Якщо ви хочете обприскати смородину, вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

Нашатирний спирт — п’ять мілілітрів

Вода — один літр

Стружка мила

Змішайте спирт з водою і додайте стружку мила, щоб добриво краще прилипало. Обприскуйте свої кущі смородини тоді, коли надворі похмуро, щоб наситити плоди і листя на рослинах.

Процес обприскування куща смородини на городі. Фото: Pinterest

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