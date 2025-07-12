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Головна Дім Чим підживити смородину в липні 2025, щоб зібрати щедрий врожай

Чим підживити смородину в липні 2025, щоб зібрати щедрий врожай

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 19:30
Чим треба підживити смородину в липні 2025 — поради дачникам
Збір врожаю смородини з куща. Фото: Freepik

Підживлення — це один з головних етапів вирощування тієї чи іншої рослини, зокрема, і смородини. Щоб виростити гарний і смачний врожай на цих ягідних чагарниках, необхідно знати, якими добривами потрібно полити їх у липні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Шкірка бананів

Для того, щоб приготувати ефективне добриво з бананових шкірок, вам потрібно взяти залишки бананів, ретельно їх промити і нарізати кубиками по одному чи півтора сантиметра. Залийте шкірку водою так, щоб на одну йшло один літр рідини.

Контейнер із приготовленою сумішшю закрийте кришкою і поставте у тепле місце на чотири-шість днів. Щодня ретельно перемішуйте готовий розчин. Після настоювання процідіть добриво і розбавте водою у пропорції один до двох. 

Поливайте кожен кущ трьома літрами отриманого настою, але перед підживленням обов’язково зволожте землю.

Подкормка смородины
Процедура підживлення кущів смородини на городі. Фото: скриншот з YouTube

Нашатирний спирт

Щоб приготувати ефективне рідке добриво для підживлення, вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

  • Нашатирний спирт — 40 мілілітрів
  • Вода — десять літрів

Додайте спирт у воду та розлийте отриману суміш у лунки навколо стовбурового кола смородини. Але обов’язково після цього закопайте лунки, щоб аміак не випаровувався.

Якщо ви хочете обприскати смородину, вам потрібно змішати між собою такі інгредієнти, як:

  • Нашатирний спирт — п’ять мілілітрів
  • Вода — один літр
  • Стружка мила

Змішайте спирт з водою і додайте стружку мила, щоб добриво краще прилипало. Обприскуйте свої кущі смородини тоді, коли надворі похмуро, щоб наситити плоди і листя на рослинах.

Опрыскивание смородины
Процес обприскування куща смородини на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити смородину від осипання ягід. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити біля смородини на городі. 

Також ми повідомляли про те, як можна вберегти ягоди смородини від попелиці.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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