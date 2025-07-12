Чем надо подкормить смородину в июле 2025 — советы дачникам

Чем подкормить смородину в июле 2025, чтобы собрать щедрый урожай
Подкормка — это один из главных этапов выращивания того или иного растения, в частности, и смородины. Чтобы вырастить хороший и вкусный урожай на этих ягодных кустарниках, необходимо знать, какими удобрениями нужно полить их в июле 2025 года.
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Чем подкормить смородину для вкусного урожая
Кожура бананов
Для того, чтобы приготовить эффективное удобрение из банановых шкурок, вам нужно взять остатки бананов, тщательно их промыть и нарезать кубиками по одному или полтора сантиметра. Залейте кожуру водой так, чтобы на одну уходило один литр жидкости.
Контейнер с приготовленной смесью закройте крышкой и поставьте в теплое место на четыре-шесть дней. Ежедневно тщательно перемешивайте готовый раствор. После настаивания процедите удобрение и разбавьте водой в пропорции один к двум.
Поливайте каждый куст тремя литрами полученного настоя, но перед подкормкой обязательно увлажните землю.
Нашатырный спирт
Чтобы приготовить эффективное жидкое удобрение для подкормки, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:
- Нашатырный спирт — 40 миллилитров
- Вода — десять литров
Добавьте спирт в воду и разлейте полученную смесь в лунки вокруг стволового круга смородины. Но обязательно после этого закопайте лунки, чтобы аммиак не испарялся.
Если вы хотите опрыскать смородину, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:
- Нашатырный спирт — пять миллилитров
- Вода — один литр
- Стружка мыла
Смешайте спирт с водой и добавьте стружку мыла, чтобы удобрение лучше прилипало. Опрыскивайте свои кусты смородины тогда, когда на улице пасмурно, чтобы насытить плоды и листья на растениях.
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