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Главная Дом Чем подкормить смородину в июле 2025, чтобы собрать щедрый урожай

Чем подкормить смородину в июле 2025, чтобы собрать щедрый урожай

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 19:30
Чем надо подкормить смородину в июле 2025 — советы дачникам
Сбор урожая смородины с куста. Фото: Freepik

Подкормка — это один из главных этапов выращивания того или иного растения, в частности, и смородины. Чтобы вырастить хороший и вкусный урожай на этих ягодных кустарниках, необходимо знать, какими удобрениями нужно полить их в июле 2025 года.

Новости.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кожура бананов

Для того, чтобы приготовить эффективное удобрение из банановых шкурок, вам нужно взять остатки бананов, тщательно их промыть и нарезать кубиками по одному или полтора сантиметра. Залейте кожуру водой так, чтобы на одну уходило один литр жидкости.

Контейнер с приготовленной смесью закройте крышкой и поставьте в теплое место на четыре-шесть дней. Ежедневно тщательно перемешивайте готовый раствор. После настаивания процедите удобрение и разбавьте водой в пропорции один к двум.

Поливайте каждый куст тремя литрами полученного настоя, но перед подкормкой обязательно увлажните землю.

Подкормка смородины
Процедура подкормки кустов смородины на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Нашатырный спирт

Чтобы приготовить эффективное жидкое удобрение для подкормки, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

  • Нашатырный спирт — 40 миллилитров
  • Вода — десять литров

Добавьте спирт в воду и разлейте полученную смесь в лунки вокруг стволового круга смородины. Но обязательно после этого закопайте лунки, чтобы аммиак не испарялся.

Если вы хотите опрыскать смородину, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

  • Нашатырный спирт — пять миллилитров
  • Вода — один литр
  • Стружка мыла

Смешайте спирт с водой и добавьте стружку мыла, чтобы удобрение лучше прилипало. Опрыскивайте свои кусты смородины тогда, когда на улице пасмурно, чтобы насытить плоды и листья на растениях.

Опрыскивание смородины
Процесс опрыскивания куста смородины на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно защитить смородину от осыпания ягод.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать возле смородины на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно уберечь ягоды смородины от тли.

ягоды советы огород Смородина народные методы кусты
Евгения Окатая - Редактор
Автор:
Евгения Окатая
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