Чем надо подкормить смородину в июле 2025 — советы дачникам

Сбор урожая смородины с куста. Фото: Freepik

Подкормка — это один из главных этапов выращивания того или иного растения, в частности, и смородины. Чтобы вырастить хороший и вкусный урожай на этих ягодных кустарниках, необходимо знать, какими удобрениями нужно полить их в июле 2025 года.

Новости.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кожура бананов

Для того, чтобы приготовить эффективное удобрение из банановых шкурок, вам нужно взять остатки бананов, тщательно их промыть и нарезать кубиками по одному или полтора сантиметра. Залейте кожуру водой так, чтобы на одну уходило один литр жидкости.

Контейнер с приготовленной смесью закройте крышкой и поставьте в теплое место на четыре-шесть дней. Ежедневно тщательно перемешивайте готовый раствор. После настаивания процедите удобрение и разбавьте водой в пропорции один к двум.

Поливайте каждый куст тремя литрами полученного настоя, но перед подкормкой обязательно увлажните землю.

Процедура подкормки кустов смородины на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Нашатырный спирт

Чтобы приготовить эффективное жидкое удобрение для подкормки, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Нашатырный спирт — 40 миллилитров

Вода — десять литров

Добавьте спирт в воду и разлейте полученную смесь в лунки вокруг стволового круга смородины. Но обязательно после этого закопайте лунки, чтобы аммиак не испарялся.

Если вы хотите опрыскать смородину, вам нужно смешать между собой такие ингредиенты, как:

Нашатырный спирт — пять миллилитров

Вода — один литр

Стружка мыла

Смешайте спирт с водой и добавьте стружку мыла, чтобы удобрение лучше прилипало. Опрыскивайте свои кусты смородины тогда, когда на улице пасмурно, чтобы насытить плоды и листья на растениях.

Процесс опрыскивания куста смородины на огороде. Фото: Pinterest

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