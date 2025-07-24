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Главная Дом Как собирать семена помидоров — простая пошаговая инструкция

Как собирать семена помидоров — простая пошаговая инструкция

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 19:30
Как правильно собирать семена помидоров — пошаговая инструкция, советы дачникам
Человек, который собирает семена с помидоров. Фото: GardenersWorld.com

Сбор семян помидоров — это простой метод сохранить сорта, которые адаптированы к вашему огородному участку. Чтобы не навредить будущему урожаю, узнайте, зачем это делать и как правильно проводить эту процедуру, чтобы не допустить ошибки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Зачем собирать семена помидоров

Во-первых, этот процесс помогает вам экономить деньги, ведь семена в пакетиках из магазина могут быть довольно дорогими. Во-вторых, это позволяет вам сохранить уникальные гибриды, чтобы потом удивить родственников, друзей или соседей невероятным урожаем.

К тому же, семена из ваших томатов уже адаптировались к климатическим условиям и вашей почве на огороде. И вообще, сбор семян помидоров — это отличный эксперимент, ведь вы можете смешивать между собой разные сорта, создавая новые и открывая прекрасные вкусы.

Семена помидоров
Семена помидоров и томаты рядом на столе. Фото: Pinterest

Как собирать семена помидоров шаг за шагом

Шаг первый — выбор правильного помидора

Для получения качественного посевного материала необходимо выбрать лучшие помидоры. Они должны быть полностью спелыми, но не слишком, и без заболеваний.

Шаг второй — сбор семян

Перед сбором семян обязательно подготовьте:

  • Спелый помидор
  • Чистый нож с ложкой
  • Контейнер или стеклянную банку
  • Мелкое сито
  • Ткань или бумажные полотенца
  • Наклейки для подписи
  • Маркер

Разрежьте томат пополам или на четыре части горизонтально, затем ложкой осторожно выньте оттуда семена с гелеобразной жидкостью, удалите ее и положите в стеклянную банку. Залейте около половины объема семян водой и оставьте в таком состоянии на два-три дня в условиях температуры 20-25 °C, перемешивая один раз в день.

Когда на поверхности вы увидите пену или услышите легкий аромат брожения, слейте воду через сито и промойте семена чистой водой, убирая остатки мякоти. Разложите семена томата на бумажное полотенце или ткань одним слоем и оставьте сушиться пять-семь дней там, где тепло и проветривается.

Напомним, мы писали о том, почему помидоры на огороде начинают гнить и как спасти урожай.

Ранее мы рассказывали о том, чем подкормить помидоры на огороде в июле 2025 года.

Также мы сообщали о том, как правильно формировать кусты помидоров на огороде.

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Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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