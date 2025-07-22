Що треба зробити з помідорами в теплиці, щоб захистити їх від спеки і хвороб — поради дачникам

Дачниця, яка збирає врожай помідорів у теплиці. Фото: Seklos

Якщо у вас є теплиця, де ви вирощуєте помідори, то влітку вам потрібно знати, як їх можна захистити від спеки і хвороб. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити з томатами, щоб вони не загинули від високих температур і не страждали від недуг.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама

Читайте також:

Коли надворі спекотно, то навіть у гарно провітрюваній теплиці помідорам стає важко рости. Справа в тому, що в таких умовах томати майже не можуть випаровувати вологу, щоб охолоджувати самих себе. В результаті вони витрачають всі сили на це, а листя на кущах починають скручуватися.

Щоб цього не сталося, дізнайтеся, що потрібно обов’язково зробити з помідорами в теплиці.

Врожай помідорів на кущах у теплиці. Фото: Pinterest

Як врятувати помідори в теплиці від спеки і хвороб

Дачники радять приготувати розчин з рідкого мила, який не дає томатам страждати від спеки, а ще захищає їх від борошнистої роси, фітофторозу та інших хвороб. Щоб захистити томати від захворювань і спеки в теплиці, дачники рекомендують купити рідке мило. Для приготування ефективного добрива візьміть такі інгредієнти, як:

Рідке мило — дві столові ложки

Вода — десять літрів

Розчиніть мило у воді та готовим добривом обприскуйте кущі помідорів на світанку або ввечері, коли не так спекотно. Захисний ефект з’являється в результаті хімічної реакції, яка відбувається між розчином рідкого скла і вуглекислим газом на поверхні листя.

Після обприскування на листях утворюється тонкий шар кальцинованої соди, який служить, свого роду, бар’єром від хвороб. Також на листках з’являються маленькі кристали оксиду кремнію, який відбиває інфрачервоне випромінювання.

Обприскування помідорів на городі. Фото: Pinterest

Коли краще обробляти помідори рідким милом

Дачники з досвідом рекомендують скористатися цим методом влітку, особливо в липні, коли на помідорах з’являється новий ярус листя.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти помідорів варто посадити на своєму городі.

Раніше ми розповідали про те, навіщо розкладати пасинки помідорів навколо кущів смородини.

Також ми повідомляли про те, чим треба підживити томати на городі в липні 2025 року.