Что надо сделать с помидорами в теплице, чтобы защитить их от жары и болезней — советы дачникам

Дачница, которая собирает урожай помидоров в теплице. Фото: Seklos

Если у вас есть теплица, где вы выращиваете помидоры, то летом вам нужно знать, как их можно защитить от жары и болезней. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с томатами, чтобы они не погибли от высоких температур и не страдали от недугов.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда на улице жарко, то даже в хорошо проветриваемой теплице помидорам становится трудно расти. Дело в том, что в таких условиях томаты почти не могут испарять влагу, чтобы охлаждать самих себя. В результате они тратят все силы на это, а листья на кустах начинают скручиваться.

Чтобы этого не произошло, узнайте, что нужно обязательно сделать с помидорами в теплице.

Урожай помидоров на кустах в теплице. Фото: Pinterest

Как спасти помидоры в теплице от жары и болезней

Дачники советуют приготовить раствор из жидкого мыла, который не дает томатам страдать от жары, а еще защищает их от мучнистой росы, фитофтороза и других болезней. Чтобы защитить томаты от заболеваний и жары в теплице, дачники рекомендуют купить жидкое мыло. Для приготовления эффективного удобрения возьмите такие ингредиенты, как:

Жидкое мыло — две столовые ложки

Вода — десять литров

Растворите мыло в воде и готовым удобрением опрыскивайте кусты помидоров на рассвете или вечером, когда не так жарко. Защитный эффект появляется в результате химической реакции, которая происходит между раствором жидкого стекла и углекислым газом на поверхности листьев.

После опрыскивания на листьях образуется тонкий слой кальцинированной соды, который служит, своего рода, барьером от болезней. Также на листьях появляются маленькие кристаллы оксида кремния, который отражает инфракрасное излучение.

Опрыскивание помидоров на огороде. Фото: Pinterest

Когда лучше обрабатывать помидоры жидким мылом

Дачники с опытом рекомендуют воспользоваться этим методом летом, особенно в июле, когда на помидорах появляется новый ярус листьев.

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