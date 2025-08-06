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Помидоры до сих пор не покраснели — почему так и что делать

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 19:30
Почему помидоры не краснеют — как спасти урожай, советы дачникам
Помидоры, которые находятся на стадии созревания на кусте. Фото: Gardenuity

Если вы посадили помидоры, но они до сих пор не начали краснеть, вероятно, вы допустили определенные ошибки при посадке и уходе. Опытные дачники рассказали, что не дает томатам быстрее созревать и что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сроки созревания

Прежде всего, проверьте сроки созревания плодов, в зависимости от сортов, которые вы посадили. Дело в том, что ранние сорта томатов могут давать первый урожай уже через 85 дней с момента первых всходов, а вот поздние созревают лишь через 110-120 дней. А еще дефицит солнца или прохлада могут сдвинуть покраснение помидоров на несколько недель.

Недостаток тепла и света

Помидоры любят тепло, а если на улице становится прохладнее 20 градусов тепла, замедляется процесс выработки пигмента, который придает красный оттенок плодам.

Помидоры
Спелые и неспелые помидоры на кусте. Фото: Pinterest

Чрезмерное количество азота

Томаты могут не краснеть из-за того, что они получили чрезмерное количество удобрений с содержанием азота. В этом случае кусты помидоров наращивают листья, а плоды так и остаются зелеными.

Неправильный полив

Если вы слишком часто или неравномерно поливаете кусты помидоров, корни могут страдать. Дело в том, что в таком случае корневая система не получает достаточного количества кислорода, а это замедляет рост и созревание плодов.

Загущенность и дефицит воздуха

Если листва кустов создает тень для плодов, к ним не попадает достаточного количества солнечного тепла и света. А это, в свою очередь, не дает томатам краснеть и созревать.

Стресс или болезни

Сильная жара, резкие изменения температуры воздуха или грибковые болезни не дают томатам спокойно созревать. То есть, они так и остаются зелеными и отказываются краснеть.

Большая нагрузка от урожая

Если на кусте много завязей, плоды на растении физически не могут одинаково развиваться. В результате этого некоторые плоды остаются зелеными и даже не думают краснеть.

Томаты
Зеленые плоды помидоров на кусте. Фото: Pixabay

Что делать с томатами, если они не краснеют

Если срок созревания помидоров не истек, просто подождите, и обязательно обрежьте лишние листья, которые затеняют плоды. Чтобы ускорить покраснение томатов, подкармливайте их удобрениями с калием и фосфором. Это могут быть настой древесной золы или монофосфат калия.

Поливайте кусты не обильно один раз в три-четыре дня и обязательно мульчируйте землю вокруг них. Регулярно пасынкуйте и обрезайте нижние листья, опрыскивайте растения аскорбиновой кислотой и прищипывайте верхушки.

Напомним, мы писали о том, как нужно собирать семена помидоров для будущего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, почему помидоры гниют на огороде и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, какие сорта помидоров стоит посадить на огороде.

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Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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